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Леди
Красота и здоровье
20 января 20, 14:49
Мука: какая лучше и полезней
мука
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Какой вид муки самый полезный для здоровья.
В науке нет подтверждений, что какая-то одна особая диета или один особый продукт сделает вас здоровее и красивее. Все индивидуально и зависит от особенностей организма, главное – не превращать вредную пищу в ежедневный ритуал.

Если есть все, то в меру, говорит специалист по правильному питанию Анастасия Калига.

Как отметила Анастасия Калига, если вы не можете отказаться от муки, старайтесь потреблять цельнозерновую и любую другую: кукурузную, миндальную и тому подобное.

Дело в том, что мука высшего сорта, которое так любят хозяйки, не имеет никаких полезных веществ. Например, в 100 граммах белого хлеба есть лишь 0,15 грамм клетчатки, в то время как в цельнозерновом – 8-10 грамм.



Клетчатка очень важна для организма человека и должна быть в рационе каждого. Согласно исследованиям в ведущих медицинских журналах, таких как The Lancet, ежедневно человеку рекомендуется потреблять около 25 грамм клетчатки. В 2017 году на NCBI было опубликовано исследование, которое доказывает, что употребление цельного зерна вместо переработанного положительно влияет на энергетический баланс в организме.

Если вы не хотите отказываться от выпечки – это ваше право, но в таком случае хотя бы смешивайте два вида муки, и ешьте такие продукты не каждый день. И лучше пеките сладкое самостоятельно, а не покупайте, ведь проблемы со здоровьем возникают не из-за муки, а из-за обилия трансжиров. Не забывайте потреблять больше фруктов, бобов и каш, чтобы получать необходимые вещества.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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