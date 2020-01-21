10 фактов о сырых яйцах, которые полезно знать каждому

Мнение о пользе употребления сырых яиц довольно двойственное. Многие из нас могут привести пару-тройку аргументов против этого продукта. В основном, однако, все говорят о возможности подхватить острое кишечное заболевание - сальмонеллез. На этом обычно все и заканчивается. А вот аргументов в пользу сырых яиц - больше. Так можно ли употреблять сырые яйца? Ответ специалистов положительный.





В вопросе "можно ли пить сырые яйца" важно понять, что даже с полезными продуктами переусердствовать не стоит. То есть, слишком много и часто нельзя употреблять сырые яйца - это может негативно сказаться на здоровье. И ещё одно, предпочтение лучше отдавать домашним яйцам или продукту из проверенных ферм.





Чтобы сделать окончательный выбор, пить ли сырые яйца, вот несколько аргументов "за" и "против":





1. Во-первых, это - вкусно и питательно. Люди, которые употребляют сырые яйца, получают дневную дозу чистого белка и массу полезных микроэлементов.





2. Есть риск заболеть сальмонеллезом. На птицефабриках, естественно, есть санитарный контроль. Но никто не дает 100% гарантии. Так что, перед употреблением сырых яиц, их стоит тщательно промыть, можно даже с моющим средством. В народе бытует мнение, что сальмонеллез легче подхватить именно от магазинных яйцах, чем от домашних. На самом деле, бактерии сальмонеллы находятся лишь на поверхности скорлупы и внутрь попасть никак не могут. Хотя у домашней птицы скорлупа яиц более толстая и прочная, чем у птиц на фабриках, сальмонеллезом можно заболеть от обоих видов яиц, если не следовать правилам безопасности.





3. Еще один минус, касающийся сальмонеллеза. Для борьбы с бактериями в корм птиц часто добавляют антибиотики, особенно на птицефермах, и мы потом, соответственно, употребляем продукт с антибиотиками. Это очень вредно для организма. Особенно потому, что в случае заболевания сальмонеллезом ваш организм будет устойчив к антибиотикам, которыми можно вылечиться. Этот минус больше касается магазинных яиц. Поэтому стоит отдавать предпочтение органическому продукту.





4. Детям ни в коем случае нельзя употреблять сырые яйца, так как их организм еще не такой крепкий, как у взрослых.





5. Сырое яйцо отлично увлажняет слизистую гортани и смазывает связки, делая голос более сильным и бархатистым на некоторое время. Именно поэтому многие артисты оперы перед выступлением приводят голос "в порядок", употребляя сырые яйца.





6. Сырые яйца - кладезь полезных веществ. В них содержатся полезные для организма белки и жиры, а также множество витаминов (A, E, D, H, B3, B12, PP). Также в продукте много микроэлементов: магний, калий, сера, натрий, кальций, железо, хлор, фосфор, марганец и йод.





7. Раннее считалось, что употребление яиц в любом виде повышает уровень холестерина в крови, что является одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня же ученые утверждают, что содержание холестерина в желтках яиц и холестерина в крови мало чем связаны. К тому же, ученые доказали безвредность для нашего организма холестерина, который содержится в яйцах.





8. Сырые яйца полезны для всех, кто интенсивно занимается спортом и старается нарастить мышечную массу. В яйце содержится чистый белок, который может заменить синтетический протеиновый белок для наращивания мышц. Но при готовке продуктов некоторая часть полезных веществ распадается, поэтому в вареном виде белок яйца усваивается только на 90%. Это из-за антитриптаза, который снижает выделительную функцию желез пищеварительной системы.





9. Сырой яичный белок более эффективен, чем некоторые аптечные средства, которые понижают кислотность желудочного сока.





10. В косметологии сырой яичный белок и желток тоже применяются довольно часто. Например, белковые маски эффективно борются с морщинами, маски на основе желтка - с выпадением волос и сухостью кожи (головы и лица).



