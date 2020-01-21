Свекла поможет похудеть

Свекла — идеальный продукт для тех, у кого проблемы с пищеварением, ведь если употреблять этот овощ регулярно, то он действует как природное слабительное и чистит организм от шлаков. А фигура только скажет вам «спасибо»! Предлагаем здоровую свекольную диету, которая поможет избавиться от парочки ненужных килограммов и не набрать лишних в холодное время года.





Секрет похудения с помощью свеклы очень прост: ее нужно употреблять на завтрак, обед и ужин.





Данная диета не имеет очень строгих правил. Свеклу можно есть в любом виде: сырой, запеченной или вареной, также ее можно сочетать с другими овощами. Перед едой очень полезно выпивать стакан фреша из свеклы и яблока.





Во время диеты для похудения можно употреблять:





— постную говядину и курицу;





— яйца и молочные продукты;





— рис, гречку и овсянку;





— морепродукты и рыбу;





— овощи и зелень;





— фрукты и ягоды;;





— сухофрукты и орехи;





— оливки и оливковое масло;





— цельнозерновой хлеб;





— чай без сахара;





— свежевыжатые соки;





— воду без газа;





— травяные чаи.





При свекольной диете нельзя употреблять:





— жареную картошку;





— покупные соусы;





— жирное мясо (свинина, баранина, утка);





— фастфуд и полуфабрикаты;





— сосиски, колбасу и копчености;





— консервы;





— сливочное масло;





— сахар и мучные продукты;





— газированные напитки, покупные соки и алкоголь.





Перед тем, как сесть на свекольную диету обязательно проконсультируйтесь с врачом. Ведь употребление свеклы может навредить некоторым людям, например, тем, кто имеет диагноз «сахарный диабет», страдает заболеваниями почек или гемохроматоза.





МЕНЮ СВЕКОЛЬНОЙ ДИЕТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ





Понедельник





Завтрак: 4 ст. ложки тертой свеклы с грецким орехом; 100 гр. творога; стакан нежирного кефира.

Перекус: 1 сырая свекла и 1 яблоко.

Обед: салат из варенной свеклы с оливковым маслом; 200 гр. отварной говядины; ломтик цельнозернового хлеба; стакан воды без газа.

Полдник: 1 апельсин или 2 мандарина.

Ужин:1 отварная свекла, стакан нежирного йогурта.





Вторник





Завтрак: 200 гр. овсянки на воде и 1 вареная свекла.

Перекус: 2 груши/яблока.

Обед: свекольник на овощном бульоне; салат из капусты, свеклы и апельсина; чашка зеленого чая без сахара.

Полдник: 200 мл. обезжиренного кефира.

Ужин: 1 тертая вареная свекла и 200 гр. отварных креветок; чашка зеленого чая без сахара.





Среда





Завтрак: гречневая каша; 1 вареная свекла; 100 гр. сухофруктов (курага, изюм, чернослив).

Перекус: 1 стакан нежирной простокваши.

Обед: 200 гр. винегрета без картофеля; уха из нежирной рыбы; чашка зеленого чая.

Полдник: 200 гр. творога.

Ужин: суп-пюре из свеклы, сельдерея, моркови и цветной капусты; чашка травяного чая без сахара.





Четверг





Повторить меню любого из предыдущих дней.





Пятница





Завтрак: 1 стакан кефира и овощной салат со свеклой.

Перекус: 2 запеченных яблока с чайной ложкой меда.

Обед: 150 гр. отварной индейки без кожи; 1 вареная свекла; 1 стакан натурального йогурта.

Полдник: 1 банан и 1 чашка зеленого чая.

Ужин: приготовленная на пару рыба с цветной капустой и запеченной свеклой; стакан кефира.





Суббота





Завтрак: 1 тертая свекла и 200 гр. отварной куриной грудки.

Перекус: пюре из 1 яблока и 1 вареной свеклы.

Обед: овощной суп-пюре; 1 запеченная свекла; стакан воды без газа.

Полдник: 1 грейпфрут или 2 апельсина.

Ужин: салат из тертой свеклы и нежирного йогурта.





Воскресенье





Повторить меню любого из предыдущих дней.



