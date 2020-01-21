Свекла поможет похудеть

Свекла — идеальный продукт для тех, у кого проблемы с пищеварением, ведь если употреблять этот овощ регулярно, то он действует как природное слабительное и чистит организм от шлаков. А фигура только скажет вам «спасибо»! Предлагаем здоровую свекольную диету, которая поможет избавиться от парочки ненужных килограммов и не набрать лишних в холодное время года.
Секрет похудения с помощью свеклы очень прост: ее нужно употреблять на завтрак, обед и ужин.
Данная диета не имеет очень строгих правил. Свеклу можно есть в любом виде: сырой, запеченной или вареной, также ее можно сочетать с другими овощами. Перед едой очень полезно выпивать стакан фреша из свеклы и яблока.
Во время диеты для похудения можно употреблять:
— постную говядину и курицу;
— яйца и молочные продукты;
— рис, гречку и овсянку;
— морепродукты и рыбу;
— овощи и зелень;
— фрукты и ягоды;;
— сухофрукты и орехи;
— оливки и оливковое масло;
— цельнозерновой хлеб;
— чай без сахара;
— свежевыжатые соки;
— воду без газа;
— травяные чаи.
При свекольной диете нельзя употреблять:
— жареную картошку;
— покупные соусы;
— жирное мясо (свинина, баранина, утка);
— фастфуд и полуфабрикаты;
— сосиски, колбасу и копчености;
— консервы;
— сливочное масло;
— сахар и мучные продукты;
— газированные напитки, покупные соки и алкоголь.
Перед тем, как сесть на свекольную диету обязательно проконсультируйтесь с врачом. Ведь употребление свеклы может навредить некоторым людям, например, тем, кто имеет диагноз «сахарный диабет», страдает заболеваниями почек или гемохроматоза.
МЕНЮ СВЕКОЛЬНОЙ ДИЕТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
Понедельник
Завтрак: 4 ст. ложки тертой свеклы с грецким орехом; 100 гр. творога; стакан нежирного кефира.
Перекус: 1 сырая свекла и 1 яблоко.
Обед: салат из варенной свеклы с оливковым маслом; 200 гр. отварной говядины; ломтик цельнозернового хлеба; стакан воды без газа.
Полдник: 1 апельсин или 2 мандарина.
Ужин:1 отварная свекла, стакан нежирного йогурта.
Вторник
Завтрак: 200 гр. овсянки на воде и 1 вареная свекла.
Перекус: 2 груши/яблока.
Обед: свекольник на овощном бульоне; салат из капусты, свеклы и апельсина; чашка зеленого чая без сахара.
Полдник: 200 мл. обезжиренного кефира.
Ужин: 1 тертая вареная свекла и 200 гр. отварных креветок; чашка зеленого чая без сахара.
Среда
Завтрак: гречневая каша; 1 вареная свекла; 100 гр. сухофруктов (курага, изюм, чернослив).
Перекус: 1 стакан нежирной простокваши.
Обед: 200 гр. винегрета без картофеля; уха из нежирной рыбы; чашка зеленого чая.
Полдник: 200 гр. творога.
Ужин: суп-пюре из свеклы, сельдерея, моркови и цветной капусты; чашка травяного чая без сахара.
Четверг
Повторить меню любого из предыдущих дней.
Пятница
Завтрак: 1 стакан кефира и овощной салат со свеклой.
Перекус: 2 запеченных яблока с чайной ложкой меда.
Обед: 150 гр. отварной индейки без кожи; 1 вареная свекла; 1 стакан натурального йогурта.
Полдник: 1 банан и 1 чашка зеленого чая.
Ужин: приготовленная на пару рыба с цветной капустой и запеченной свеклой; стакан кефира.
Суббота
Завтрак: 1 тертая свекла и 200 гр. отварной куриной грудки.
Перекус: пюре из 1 яблока и 1 вареной свеклы.
Обед: овощной суп-пюре; 1 запеченная свекла; стакан воды без газа.
Полдник: 1 грейпфрут или 2 апельсина.
Ужин: салат из тертой свеклы и нежирного йогурта.
Воскресенье
Повторить меню любого из предыдущих дней.