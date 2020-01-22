Как предотвратить образование тромбов

Самым большим врагом здоровья человека выступает… сам человек. С нашей неумеренностью и неразборчивостью в еде, патологической леностью, которая категорически препятствует занятиям физкультурой и стоит на страже пассивного образа жизни, с нашими пагубными пристрастиями в виде слабоалкогольных и довольно таки алкогольных напитков, курением и другими грехами – человек сам себя гробит так, что никакие нашествия инопланетян, стихийные бедствия и техногенные катастрофы вместе взятые не смогли бы конкурировать с ним.





Сейчас довольно молодые люди уже начинают страдать от инфарктов и инсультов, варикозов и геморроев, тромбофлебитов и многих других подобных заболеваний. По данным ВОЗ, все эти болезни заметно молодеют с каждым годом.





Причиной всех их является слишком густая кровь, которая из-за затруднительного передвижения по сосудам приводит к кислородному голоданию всего организма. Самой большой опасностью такое явление грозит состоянию мозга.





Казалось бы ситуация тупиковая. Но это не так – ее достаточно легко исправить при большом желании и силе воли, последовательности и обязательности по отношению к самому себе. Так, что же можно предпринять, чтобы исключить загустение крови, образование тромбов и наличия перечня самых неприятных и опасных заболеваний?





Во-первых, не допускать дефицит воды в организме. Если воды в организме будет недостаточно, то никакая диета и лекарственные препараты для крови не помогут справиться с ситуацией. Помните: взрослому человеку нужно ежедневно выпивать 1,5 – 2 литра воды в день, если врач не назначил другой режим.





Во-вторых, нужно постоянно в своем рационе иметь продукты, которые разжижают кровь: оливковое и льняное масло; семечки подсолнечника; свеклу; морскую рыбу; помидоры; овсянку; малину; чернику, клюкву; цитрусовые, особенно лимоны; корень имбиря; чеснок и лук.





Чтобы эти продукты приносили как можно больше пользы, их нужно почаще включать в свой рацион — идеально, если на столе одновременно изо дня в день будут несколько продуктов из этого списка.





В-третьих, стоит также исключить из рациона продукты, которые не рекомендованы при густой крови. Это: белый хлеб из чистой рафинированной муки высшего сорта; все соленые продукты; жирные молочные продукты: сливочное масло, сливки; бананы — при условии злоупотребления этим продуктом; чечевица — при условии злоупотребления этим продуктом; шиповник, зверобой, тысячелистник — при условии бесконтрольного приема отваров и настоев.





В-четвертых, нужно исключить употребление медицинских препаратов, которые приводят к вязкости крови: мочегонных и гормональных лекарств.





И в-пятых, нужно полностью побороть свои вредные привычки и пристрастия – никакого алкоголя и табака! Зато должно быть достаточно посильной физической нагрузки, желательно на свежем воздухе!



