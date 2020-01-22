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Леди
Красота и здоровье
22 января 20, 15:10
Внедрите эти 3 привычки и вы перестанете толстеть
фигура
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На самом деле, девушки чаще остаются в форме не в силу своей генетики, а из-за привычек, выработанных годами.
Отделять еду от эмоций

Еда - не способ снятия стресса. Вы должны проводить четкую грань между эмоциями и физиологическими потребностями. Много стрессов на работе или в личной жизни - прогуляйтесь, пообщайтесь с друзьями, займитесь спортом. Еда уж точно не решит ваши проблемы, а только их прибавит.

Не спешить

Спешка нужна лишь в малых количествах ситуаций. Поглощение пищи не одна из них. Насладитесь каждым кусочком. Прочувствуйте его. Стройные люди не торопятся - они наслаждаются.

Не реагировать остро на пару лишних кг

Если кто-то из стройных от природы девушек увидит на весах лишний килограмм-два, то действительно не унывает. Дело в том, что для них это не проблема. Во-первых, это может быть реакцией на фазу цикла. Во-вторых, она всегда может просто вернуться к привычному режиму питания и все придет в норму. Как делают склонные к полноте? Истерят, срываются, едят еще больше, садятся на голодовку. А потом снова срыв. Не делайте так!

Источник: https://telegraf.com.ua/
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