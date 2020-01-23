Новый вирус в Китае. Минздрав напомнил о мерах профилактики

21 января Министерство здравоохранения Украины выдало основные рекомендации о мерах профилактики из-за нового вируса, возникшего в китайском городе Ухань, который провоцирует пневмонию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В пресс-службе напомнили об основных методах профилактики, которых следует придерживаться при посещении стран, где уже были зарегистрированы случаи этого заболевания:

- Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

- Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

- Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

- Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).





В последние дни начало резко увеличиваться количество инфицированных. Власти заявляют о девяти погибших и 440 заболевших.



