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22 января 20, 19:46
Новый вирус в Китае. Минздрав напомнил о мерах профилактики
виросологи
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Центр общественного здоровья проинформировал погранслужбу о ситуации с вирусом в Китае

21 января Министерство здравоохранения Украины выдало основные рекомендации о мерах профилактики из-за нового вируса, возникшего в китайском городе Ухань, который провоцирует пневмонию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В пресс-службе напомнили об основных методах профилактики, которых следует придерживаться при посещении стран, где уже были зарегистрированы случаи этого заболевания:

- Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

- Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

- Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

- Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).


Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в китайском городе Ухане.
В последние дни начало резко увеличиваться количество инфицированных. Власти заявляют о девяти погибших и 440 заболевших. 

Британские эпидемиологи оценивают число заразившихся в 1700 человек. Китайские власти сначала заявляли, что источником инфицирования являются животные, однако вскоре признали – он может передаваться и от человека.
В США начали работу над вакциной против вируса.
liga.net
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