Вред от сладкого для женского организма

Каждый год женщины тратят миллионы на покупку разного рода увлажнителей, производители которых утверждают, что эти чудесные средства способны повернуть время вспять. Но если вы являетесь сладкоежкой, то никакие увлажнители вам не помогут — это выбрасывание денег на ветер. Английский дерматолог доктор Патриция Фаррис заметила, что у многих ее пациенток, обращавшихся за процедурами по омоложению кожи, сама кожа была покрыта избыточным количеством морщин, хотя она не подвергалась интенсивному солнечному излучению.





Разгадка таилась в диете этих дам — все они налагали на сахар и продукты, его содержащие. Исследования показывают, что насыщенная сахаром и очищенными углеводами диета наносит нашей коже вред больший, чем целая жизнь, прожитая на солнце. Но хорошая новость заключается в том, что процесс можно пустить в обратную сторону. Сама доктор Фаррис разработала режим питания «Сахарная детоксикация», который позволяет за три дня полностью отказаться от этого продукта.





В течение трех дней нельзя есть или пить йогурты, молоко, сыр, молочные продукты с лактозой, продукты из пшеницы (паста, рис, хлеб), искусственные подсластители, собственно сахар, алкоголь и фрукты (кроме лимона или лаймового сока). Это позволяет за три дня очистить организм от сахара. Питаться разрешается обезжиренным мясом, рыбой, яйцами или овощными формами белков, вроде чечевицы, гороха и фасоли.





Далее рекомендуется в течение четырех недель употреблять такие продукты, как яйца, обезжиренное красное мясо, свинина, курятина, индюшатина, тофу, бобы, авокадо, брокколи, брюссельская капуста, кабачки, сельдерей, огурцы, капуста кале, салат латук, лимоны и лайм, миндаль, кешью, грецкие орехи, арахис, фисташки, сливочное, кокосовое и оливковое масло, кофе (несладкий, черный), зеленый, черный или травяной чай без сахара и воду. Через четыре недели вы увидите последствия омоложения кожи и заметите, как вырастет уровень энергии в организме и повысится настроение.



