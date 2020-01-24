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Леди
Красота и здоровье
24 января 20, 19:10
ВОЗ одобрила украинскую медреформу
медреформа
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Общая структура реформы финансирования системы здравоохранения в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения доступности, качества и эффективности медицинских услуг.

Об этом сказано в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка о процессах трансформации финансирования системы здравоохранения Украины за 2016-2019 годы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В документе отмечается, что создание Национальной службы здоровья (НСЗУ) как единого закупщика и определение приоритетных пакетов медуслуг позволит максимизировать эффективность использования госсредств. Положительным фактором является и то, что реформа предусматривает возможность привлечения частного сектора.

ВОЗ рекомендует продолжать применение действующей модели финансирования системы здравоохранения, поскольку она будет приносить ощутимые преимущества для населения в ближайшие годы.

Международные эксперты также подчеркивают, что ключевой причиной успешного внедрения реформы являются устойчивые политические обязательства и качественные межведомственные отношения между Кабинетом министров, Министерством здравоохранения, НСЗУ и Министерством финансов. 

Отмечается также, что для достижения устойчивости реформы важно обеспечить распределение ответственности за ее проведение между основными заинтересованными сторонами: местными властями, поставщиками медицинских услуг и населением.
censor.net.ua
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