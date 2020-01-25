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Леди
Красота и здоровье
25 января 20, 09:50
Почему нужно есть финики зимой
финики
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Финики - полезный суперфуд, который набирает все большей популярности

Финики - полезный суперфуд, который набирает все большей популярности. Так, продукт содержит в себе много витаминов и микроэлементов, которые положительно влияют на весь организм. Кроме того, по мнению врачей, эти плоды являются хорошей заменой вредным сладостям. Об этом передает newsyou.info.

Так, специалисты отмечают, что финики - это самая лучшая пища для желудка, они очень полезны при расстройствах пищеварительного тракта и для профилактики болезней ЖКТ. В данных плодах много калия, который способен нормализовать работу сердечной мышцы и избавиться от бляшек в сосудах.

Финики обладают витамином A, в связи с чем более полезны для зрения, чем морковь. Продукт также стоит считать отличным перекусом, потому как при его поедании человек чувствует бодрость и прилив новых сил.

Медики советуют выбирать морщинистые, темные финики с косточкой. Они должны быть мягкими с матовой поверхностью. Нередко данные ягоды используют для создания масок для кожи и улучшения качества волос.
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