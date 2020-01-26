Почему нельзя долго принимать душ

В холодное время года многие любят принимать длительный горячий душ. Однако, как отмечают специалисты, слишком долгий прием душа может приводить к кислородному голоданию и обмороку, а последний может быть смертельно опасным в условиях ванной комнаты. Об этом передает newsyou.info.

Так, главная опасность таких водных процедур связана с высокой вероятностью кислородного голодания, спровоцированного продолжительным вдыханием водяного пара. Обморок в душе может быть совершенно внезапным - то есть, без физиологических сигналов, которые предшествуют обычному обмороку.

"Вы просто не заметите ощущений, указывающих на близкий обморок. Кислородное голодание может подкрасться без каких-либо предварительных сигналов, если вы любите проводить в душе более пятнадцати минут. Если у вас в ванной установлены нагревательные приборы, сжигающие кислород, то риски увеличиваются, - говорят европейские эксперты.

Так, для того, чтобы сделать душ более безопасным, врачи не рекомендуют подолгу задерживаться в ванной. Пятнадцати минут совершенно достаточно, а уже более длительный душ может навредить вашему здоровью.