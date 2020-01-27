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Красота и здоровье
26 января 20, 18:54
Благоприятные дни февраля
Благоприятные дни
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Февраль уже совсем близко.

Февраль уже совсем близко. Если вы хотите удачно спланировать дела на весь грядущий месяц, учтите, когда будут благоприятные дни, а когда - нет. Все зависит от фазы Луны. 

Поставьте важные решения и события на подходящие даты, а в неблагоприятные дни будьте осторожны и бдительны.

Лунный календарь на февраль 2020 года:

Благоприятные дни: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 28, 29

В эти даты беритесь за новые и важные дела. Все ваши задумки могут свершиться в эти дни. Настроение и энергия будет на подъеме, а ваши усилия не будут потрачены зря, ведь все задуманное обернется даже лучше, чем вы планировали.

Неблагоприятные дни: 2, 9, 16, 23

Эти дни являются потенциально опасными, вас могут преследовать провокации, конфликты. Будьте осторожны, внимательны, не ведитесь на соблазны. Будьте спокойным, не ссорьтесь с людьми и не желайте никому зла, иначе это может обернуться не в вашу пользу.

9 февраля - полнолуние в знаке Девы

Во время полной луны следует быть весьма осторожным. В эти дни дела могут пойти не по плану, и просто-напросто рухнуть. Вероятны серьезные конфликты, поэтому в этот день лучше отказаться от серьезных встреч и планов.

23 февраля - новолуние в знаке Овна.

Для человека влияние новолуния несет только неприятности, в каком бы знаке зодиака это событие не произошло. Лучше не стройте никаких планов на этот период, ведь они могут обернуться глобальной неудачей, которая поведет за собой ряд негативных последствий.


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