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Леди
Красота и здоровье
27 января 20, 13:12
7 полезных перекусов: кушать не хочется и фигура в порядке
творог
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Чтобы перекус не только утолил чувство голода, но и восполнил недостаток витаминов, используйте для этой цели правильные продукты.
Творог

Сколько? 100 г

Зачем? Организм использует витамин B12, которого много в твороге, чтобы производить холин. Из холина синтезируется важнейший нейромедиатор-передатчик нервного импульса — ацетилхолин, который улучшает интеллектуальные способности и помогает тебе быть внимательным и сконцентрированным.

Овсяные хлопья

Сколько? 3 ложки.

Зачем? Медленные углеводы плавно и равномерно питают мозг, позволяя ему долгое время сосредотачиваться на конкретной задаче.

Банан

Сколько? Один.

Зачем? Бананы богаты магнием, который повышает способности к обучению и прекрасно влияет как на короткую, так и на длинную память.

Манго

Сколько? 100 г.

Зачем? Фолиевая кислота, которую он содержит, активизирует производство норадреналина, стимулирующего работу нервных клеток.

Апельсин

Сколько? Один средний.

Зачем? В нем много витамина C. Этот мощнейший антиоксидант защищает мозг от свободных радикалов, которые ухудшают память и негативно влияют на способность принимать решения.

Семена тыквы

Сколько? 1 ст. л.

Зачем? Тут тебе и полный набор полезных жирных кислот — омега-3 и омега-6, и витамины А и Е, и цинк. Этот минерал способствует передаче нервных импульсов по всему телу, участвует в работе областей мозга, отвечающих за эмоции, память, инстинкты и сон.

Грецкие орехи

Сколько? Горсть.

Зачем? Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, необходимую для строительства мозговых и нервных клеток. Самостоятельно наше тело вырабатывать ее не способно.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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