Как добиться нормализации давления без лекарств

Среди самых эффективных мер борьбы с повышенным давлением медики выделяют переход на правильное питание. В частности, для нормализации артериального давления без лекарств необходимо тотальное исключение из рациона продуктов, которые содержат трансжиры.





Трансжиры, или транс-изомеры жирных кислот – это тип жиров с измененной химической формулой. Такие жиры образуются в результате специфической обработки дешевых растительных масел, они активно используются в пищевом производстве – трансжиры содержатся в маргарине, выпечке и кондитерских изделиях, фастфуде, а также других продуктах готового производства. Их употребление может нарушать естественный метаболизм жиров, способствовать развитию ожирения, болезней сердца и сосудов.





Другой действенный способ держать давление под контролем – регулярная физическая активность. Медики советуют ежедневно по утрам выполнять зарядку, а по вечерам хотя бы по полчаса ходить пешком.





Помимо этого, необходимо беречь от потрясений психику, уметь противостоять стрессу, помогать себе восстанавливаться. Занятия спортом и физические упражнения как раз эффективно поддерживают здоровое состояние нервной системы, способствуя выработке определенных гормонов.





Также полезен для нормализации давления и работы сердца массаж – он помогает расслаблять мышцы, что защищает от пережатия сосудов.



