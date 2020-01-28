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Леди
Красота и здоровье
28 января 20, 10:57
Острая еда: польза и вред для организма
острая еда
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Разбираемся, стоит ли включать острые блюда в свой рацион.
Острый перец и другие жгучие специи не только способны способствовать похудению, но и уменьшают тягу к поеданию соли, что влияет на здоровье сердца и сосудов.

Китайский ученый Чжимин Чжу и его коллеги наблюдали за диетой примерно шести сотен добровольцев, которые согласились некоторое время питаться очень острой пищей.

Ученые выяснили, что употребление острой пищи снижает давление в кровеносных сосудах на восемь и пять миллиметров ртутного столба. Это было связано с тем, что участники начали есть заметно меньше соли, когда они питались острой пищей.

Как объясняют ученые, "включение" центра острого вкуса усиливает работу клеток, отвечающих за распознавание соленого, благодаря чему пища кажется более соленой, чем она есть на самом деле.

Одновременно Чжу указывает, что китайская еда является одной из самых острых в мире, и пока неизвестно, будут ли вести себя аналогичным образом люди из стран Европы или из США. Поэтому ученые планируют провести дополнительные исследования.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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