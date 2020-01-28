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Леди
Красота и здоровье
28 января 20, 12:51
4 варенья, которые укрепляют иммунитет
варенье
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Чтобы ягоды сохранили максимальное количество витаминов, нужно знать, как правильно их закрывать.
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Если заменить вареньем вредные сладости, можно не только постройнеть, но и существенно укрепить свой иммунитет. Особенно полезны в сезон простудных инфекций такие варенья, как:

Облепиховое

Варенье из облепихи – замечательный природный антиоксидант, ведь в облепихе очень много витамина С. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.

Клюквенное

Клюквенное варенье полезно сердечникам и людям со слабым желудком. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка.

Рябиновое

Варенье из черноплодной рябины успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение.

Сливовое

Варенье из сливы особенно полезно для тех, кто страдает от проблем с сосудами: в ее плодах много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина Р, укрепляющего стенки сосудов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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