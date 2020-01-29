Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.33
USD
24.84
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
29 января 20, 12:12
В чем опасность храпа
храп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американские ученые сообщили о способности храпа провоцировать дегенеративные заболеваниям мозга, а также вести к развитию депрессии и инсультов.
Людям, которые регулярно храпят по ночам, американские специалисты настоятельно советуют не оставлять свой храп без обследования и лечения у врача. По их словам, храп может свидетельствовать о недостатке кислорода в крови, что очень вредно для работы мозга. Из-за недополучения мозгом кислорода в таких обстоятельствах развивается склонность к головным болям, повышается уровень стресса и увеличивается вероятность развития депрессии.

Также специалисты пояснили, что частый храп ведет к истончению костей черепа. Это, в свою очередь может поспособствовать развитию ликвореи, при которой происходит истечение цереброспинальной жидкости (ликвора) из трещин или отверстий в костях черепа. Данное нарушение опасно из-за возможности инфицирования ликворной системы и развития тяжелых осложнений, таких как менингит, энцефалит, миелит.

Кроме того, у страдающего храпом человека ухудшается сердечный ритм и повышается риск возникновения заболеваний серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт и инсульт, констатировали ученые.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Популярные мифы о правилах гигиены
noimageДиета от прыщей: продукты для здоровья кожи
noimageДесять причин не отказывать себе в принятии ванны
noimageСудороги в мышцах: что делать
Лента новостей