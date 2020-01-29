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Леди
Красота и здоровье
29 января 20, 12:19
Диета от прыщей: продукты для здоровья кожи
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Прыщи просто так не появляются, и чтобы избавиться от них раз и навсегда, надо для начала понять причину их возникновения.
Многие диетологи говорят, что помимо косметики и процедур у врача, чтобы иметь возможность похвастаться здоровой и чистой кожей, необходимо организовать специальный рацион. В частности, в нем должны присутствовать следующие продукты.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки богаты цинком, который отвечает за контроль выделения кожного сала. Используй семечки тыквы, как перекус. Помимо работы с кожей, они еще очень полезны для фигуры и волос.

Темный шоколад

Черный шоколад также богат цинком, который очень нужен проблемной коже. Кроме того, шоколад работает, как природный антидепрессант. А хорошее настроение – обязательное условие в лечении всего, чего угодно. В том числе, и прыщей.

Брокколи

Брокколи – обязательный продукт в рационе девушки, которая хочет иметь красивую, чистую и упругую кожу. Этот овощ богат витаминами А, В и К, которые в комплексе нужны для полноценного ухода за проблемной кожей.

Инжир

В инжире можно найти огромное количество магния, который необходим для того, чтобы избавиться от прыщей. Помимо того, инжир – это вкусно и полезно. Он с легкостью может заменить десерт.

Коричневый рис

Коричневый рис работает, как абсорбент и источник клетчатки. Его роль в уходе за проблемной кожей сложно переоценить, так как он уменьшает воспалительные процессы.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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