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Леди
Красота и здоровье
29 января 20, 12:24
Популярные мифы о правилах гигиены
гигиена
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Инфекционисты рассказали о популярных заблуждениях.
Уход за собственным телом и поддержание порядка в окружающей обстановке – важнейшие правила на каждый день. Но некоторые из установок, которые принято соблюдать, являются заблуждениями, утверждают инфекционисты.

Некоторые из "прописных истин" из области гигиены и чистоплотности на самом деле не работают, отмечают специалисты. В частности, эксперты назвали мифом утверждение о том, что мыло убивает микробов на поверхности кожи. Они пояснили, что обычное мыло эффективно смывает с рук все загрязнения – то есть, не уничтожает бактерии, а делает их численность меньше, что тоже является хорошей профилактикой заражений.

Также не уничтожают микробов антисептики, отметили врачи-инфекционисты. "Это свойство присуще только средствам с уровнем содержания спирта в 60-95%. Но даже такие антисептики следует применять только на промытых от грязи или крови участках кожи", - констатировали медработники.

Еще одно заблуждение, по их словам, - считать, что появление вшей связано с недостаточной гигиеной. Вши передаются путем прямого контакта, и это никак напрямую не связано с личной чистоплотностью, подчеркнули эксперты.

Также нет прямой связи между опрятностью и устойчивым явлением плохого запаха изо рта. На самом деле он возникает по ряду физиологических причин, прежде всего, из-за сухости во рту, заболевания десен и зубов, сообщили клиницисты.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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