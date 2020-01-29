Экстренная медицина: в Украине приняли план

"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей за неэффективной работы государственной машины. Цель правительства на этот год - спасти как можно больше украинский", - сообщил Гончарук.

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят отменить медицинские справки и документы.