Экстренная медицина: в Украине приняли план

В среду, 29 января, правительство Украины утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, документ предусматривает:- новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи.Для этого должны усовершенствовать деятельность диспетчерских служб.
"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей за неэффективной работы государственной машины. Цель правительства на этот год - спасти как можно больше украинский", - сообщил Гончарук.
Ранее мы писали о том, что в Украине хотят отменить медицинские справки и документы.