Продукты, которые замедляют увядание кожи

Многим известно, что чрезмерное употребление сахара вредно для здоровья. Но тот же сахар при наружном использовании может вернуть молодость и красоту нашей коже. Кроме него на вашей кухне наверняка найдутся и другие продукты, способные замедлить старение кожи.





Папайя





Папайя имеет особенно высокие концентрации витамина С, который играет важную роль в регулировании производства коллагена, способствует заживлению кожи, здоровью волос и ногтей. В нашем организме этот мощный антиоксидант разрушается под действием вредных факторов окружающей среды и УФ-облучения. Поэтому так важно постоянно пополнять его запасы не только во время еды, но и при использовании продуктов, содержащих его, в качестве косметических масок, компресов и других средств ухода за кожей.





Витамин Р





Он содержится в соединениях, называемых флаваноидами, в растениях желтого и красно-синего цвета. Эти соединения укрепляют стенки кровеносных сосудов, уменьшая такие неприятные проявления признаков старения, как капилярная сетка, рельефные вены, темные круги под глазами. Это происходит из-за нарушения микроцеркуляции крови, при котором верхние слои кожи плохо снабжаются кислородом. Но флавоноиды могут улучшить эту ситуацию, если в вашем рационе будет побольше овощей, ягод и фруктов. Витамин Р также содержится в большом количестве в гречневая крупе и шиповнике.





Сахар





Если вы большой сластена, то помните, что сахар способен ускорять старение, так как способствует процессу гликирования, при котором образуются соединения, разрушающие такие белки, как коллаген и эластин. А ведь они имеют решающее значение для сохранения молодости вашей кожи.





Однако он может служить естественным увлажнителем для клеток кожи, если добавить его в косметическую маску. Особенно актуальны такие маски зимой, когда воздух в помещении из-за отопления сильно сушит нашу кожу. Кроме того, сахар является естественным источником гликолевой кислоты, которая улучшает внешний вид кожи, делая ее яркой и сияющей.





Приготовить такую маску в домашних условиях очень просто – размелите в кофемолке или блендере сахар-сырец до состояния мелкого порошка, смешайте его с оливковым маслом и 1 чайной ложкой натурального меда.





Чайный гриб





Этот продукт относится к натуральным пробиотикам, стимулирующим рост полезных бактерий в кишечнике. Он также способен уменьшить воспалительные реакции на коже, вызванные применением моющих средств или другими причинами, которые также способствуют ее старению – появлению покраснений, отечности и морщин.





Напиток чайного гриба, квашенная капуста, живые йогурты помогут восстановить баланс полезных бактерий в организме, улучшить метаболизм и замедлить процесс старения.





Аргановое масло





В этом масле содержание витамина Е вдвое больше, чем в оливковом масле. Этот витамин является одним из ключевых компонентов антиоксидантной защиты кожи. Он играет определенную роль в фото-защите, предотвращая вредное воздействие УФ-излучения.





Это масло обладает противовоспалительным, увлажняющим и заживляющим действием на кожу, делает ее более упругой и уменьшает морщины. Как кулинарный продукт, масло имеет приятный ореховый вкус и отлично подходит для приготовления салатов. Важно помнить, что во время термической обработки витамин Е разрушается, потому аргановое масло, как и любое другое растительного происхождения, лучше не нагревать.





Водоросли





Хлорелла – водоросли сине-зеленого цвета богаты аминокислотами и антиоксидантами, включая витамины группы В и С, белками, жирными кислотами омега-3, кальцием, железом и клетчаткой. Применение их в качестве местного средства для кожи поможет повысить ее упругость, предотвратить разрушение в ней коллагена. Хлореллу, имеющую приятный вкус, можно употреблять и в пищу, добавив порошок из водорослей во время приготовления разных блюд.



