Названы продукты с большим содержанием кальция

Известно, что кальций необходим для поддержания здоровья костей, он помогает снизить риск переломов, остеопороза и диабета. И содержится он не только в твороге, так что тем, кто не любит этот продукт, можно выбрать что-то другое.





Однако получить кальций из еды или БАДов и усвоить его — не одно и то же. Метаболизм кальция происходит при участии других нутриентов: белка и витамина D.





Лидер по количеству кальция среди всей молочной продукции — сыр пармезан. В 100 г продукта содержится 1 184 мг кальция — больше суточной нормы. Однако надо помнить, что сыр — это довольно калорийный продукт.





Кунжут — абсолютный лидер по количеству кальция среди растительных источников. В 100 г этих маленьких семечек содержится 975 мг кальция и 17,7 г белка.





Консервированные сардины употребляются вместе с костями, поэтому в них много кальция: 382 мг на 100 г продукта. И хотя кальция в этих консервах намного меньше, чем в том же кунжуте, за счёт витамина D он будет усваиваться лучше.





В 100 г миндаля содержится 216 мг кальция и 21,9 г белка. Однако нужно помнить, что в небольшой горсти миндаля содержится около 250 ккал, а в 100 г — 581 ккал.





В 100 г чеснока содержится 181 мг кальция и 6,4 г белка. Также он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, имеет противоопухолевый и антимикробный эффекты, помогает нормализовать уровень глюкозы.





Кальций — наиболее распространённый минерал в теле человека: в организме взрослого его содержится около 1—1,2 кг. Около 99 % кальция участвует в формировании и поддержании в нормальном состоянии костей и зубов.



