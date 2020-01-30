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Леди
Красота и здоровье
30 января 20, 13:01
Кетогенная диета: что это и каковы последствия
диета
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Кетогенная диета предусмтривает употребление большого колличества жиров и исключение углеводов. Но как показали исследования, это может пагубно сказаться на состоянии организма.
Положительный эффект кетогенной диеты на здоровье наблюдается только в течение короткого срока, утверждают специалисты Йельского университета, о которых пишет Futurity. Если придерживаться такой диеты длительное время – последствия неутешительны.

О кето диете

Кето-диета стала популярной благодаря усилиям знаменитостей – актрисы Гвинет Пэлтроу, баскетболиста Леброна Джеймса и фотомодели Ким Кардашьян. Она предусматривает исключение из рациона углеводов и получения калорий с жирных продуктов.

Кетогенная диета – что это

Кетогенная диета – это диета с очень высоким содержанием жира, умеренным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов.

Придерживаясь этой диеты, 75% калорий поступают из жира, 20% калорий из белка, и около 5% калорий из углеводов.

Впрочем, специалисты предостерегают, прежде чем увлекаться модными веяниями, стоит изучить плюсы и минусы питания. В своем исследовании они проанализировали влияние кетогенной диеты на гамма-дельта Т-клетки, которые защищают ткани, снижая риск диабета и воспаления.

Кето-диета действительно заставляет организм сжигать жир, отметили ученые. Когда уровень сахара в крови падает из-за низкого содержания углеводов, организм переходит в режим голодания – хоть и не чувствует голода. Этот процесс, в свою очередь, приводит к тому, что кетоновые тела становятся альтернативным источником энергии. Когда тело сжигает их, в организме распространяются защитные гамма-дельта Т-клетки.

Суть исследования

Опыты на грызунах свидетельствуют, что через неделю кето-диеты улучшается метаболизм и снижается риск воспаления. Но когда организм находится в таком состоянии длительное время, жир запасается одновременно с его распадом. В частности, после недели эксперимента мыши стали поглощать больше жира, чем могли сжечь, и как следствие у них развился диабет и ожирение. Все гамма-дельта Т-клетки они потеряли.

Теперь исследователи лучше понимают механизмы работы в органах при кето-диете, и почему диета может приносить пользу здоровью в течение ограниченных периодов времени. 

"Наши результаты подчеркивают взаимосвязь между метаболизмом и иммунной системой и то, как она координирует поддержку функционирования здоровой ткани", – отметила Эмили Голдберг, автор исследования.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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