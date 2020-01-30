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Леди
Красота и здоровье
30 января 20, 21:48
Почему необходимо ежедневно есть лук
Лук
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Каждый из нас знает, что лук очень полезный продукт

Каждый из нас знает, что лук очень полезный продукт, который необходим каждому организму. Так почему же этот овощ так полезен.

В нем содержится множество витаминов, железо, сера, флавоноиды, магний, фтор и кальций. Данные вещества делают репчатый лук биологически активным.

Лук содержит следующие витамины:

- Витамин А (бета-каротин). Он существенно влияет на зрение и ряд показателей нервной системы. Участвует в выработке гормонов, формировании костей. Влияет на качество и количество вырабатываемого грудного молока у женщин. Благодаря ему обновляются клетки кожи 

- Витамин Е(токоферол). Благодаря ему формируется сетчатка глаз и обновляются все системы организма, обновляются отделы мозга, отвечающие за память. Он влияет на работу половых желез, его употребление является профилактикой бесплодия. 

- Витамин С (аскорбиновая кислота). Благодаря ему в организме происходит выработка коллагена, а также он благотворно влияет на иммунную систему.

- Витамин В1 (тиамин). Этот витамин обеспечивает нормальный ход обмена веществ, а также способствует формированию и обновлению центральной нервной системы.

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