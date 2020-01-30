Почему необходимо ежедневно есть лук

Каждый из нас знает, что лук очень полезный продукт, который необходим каждому организму. Так почему же этот овощ так полезен.

В нем содержится множество витаминов, железо, сера, флавоноиды, магний, фтор и кальций. Данные вещества делают репчатый лук биологически активным.

Лук содержит следующие витамины:





- Витамин А (бета-каротин). Он существенно влияет на зрение и ряд показателей нервной системы. Участвует в выработке гормонов, формировании костей. Влияет на качество и количество вырабатываемого грудного молока у женщин. Благодаря ему обновляются клетки кожи





- Витамин Е(токоферол). Благодаря ему формируется сетчатка глаз и обновляются все системы организма, обновляются отделы мозга, отвечающие за память. Он влияет на работу половых желез, его употребление является профилактикой бесплодия.





- Витамин С (аскорбиновая кислота). Благодаря ему в организме происходит выработка коллагена, а также он благотворно влияет на иммунную систему.



