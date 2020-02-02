Овсянка: целебные свойства полезной и вкусной каши

Всем известное с детства блюдо - овсяная каша - это не только питательная и вкусная еда, но и ключ к здоровью и долголетию. Прочитайте о полезных свойствах овсяной каши.





Овес содержит большое количество растворимой клетчатки, которая эффективно снижает уровень холестерина в крови. Всего 3 грамма клетчатки в день помогут снизить уровень холестерина на 8-23 процента. Важно отметить, что только чашка овсяных хлопьев содержит 4 грамма клетчатки.





По данным исследований ученых из Гарвардского университета, регулярное потребление овсянки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Ученые пришли к таким выводам после анализа наблюдений за образом жизни, питанием и состоянием здоровья более ста тысяч человек в течение 14 лет. Авторы исследования показали, что люди, которые систематически ели овсянку (или коричневый рис, который тоже богат клетчаткой), реже болели сердечно-сосудистыми заболеваниями. Профилактический эффект имеет потребление всего 28 граммов цельнозерновых продуктов в день, то есть всего миски овсяной каши.





Ученые также отметили, что овсянка - это отличная еда для спортсменов, особенно на завтрак. Сытная каша поставляет большое количество клетчатки и способствует длительному сохранению высокого уровня энергии в организме. Результаты этих исследований были опубликованы на страницах "JAMA: Internal Medicine".





Овсянка помогает удерживать вес под контролем. По данным исследований, которые были опубликованы в Molecular Nutrition & Food Research, овсянка содержит бета-глюканы, способствующие выделению в организме нейропептидного гормона холецистокинина, который вызывает чувство сытости и контролирует аппетит, а также является антидепрессантом.





В "Американском журнале клинического питания" (American Journal of Clinical Nutrition) ученые представили результаты исследований, которые показали, что овсянка действует на человеческий организм так же эффективно, как лекарства, понижающие кровяное давление, тем самым помогая поддерживать нормальный уровень артериального давления.





Овсянка имеет низкий гликемический индекс, стабилизирует уровень сахара в крови. Именно поэтому, съев на завтрак овсяную кашу, мы дольше остаемся сытыми.





Овсянка - это еще и богатый источник антиоксидантов, которые защищают наш организм от свободных радикалов, тем самым предотвращая развитие раковых клеток и сердечно-сосудистых заболеваний.





Из исследований ученых в Великобритании и Голландии следует, что существует прямая связь между потреблением пищи, богатой клетчаткой, и снижением риска развития рака толстой кишки. Оказывается, что каждые дополнительные 10 граммов клетчатки в нашем рационе уменьшают этот риск на 10 процентов. А овсяная каша содержит очень много клетчатки.





Овсянка - это отличный источник белков и углеводов. По данным исследований, порция овсянки, съеденная за 45-60 минут до тренировки, значительно повышает ее эффективность.





Овсянка за счет присутствия в ней бета-глюканов (эффективные иммуномодулирующие агенты) стимулирует иммунную систему и повышает сопротивляемость организма к инфекциям.





Овсянка на ужин поможет тем, у кого имеются проблемы с засыпанием. Содержащийся в овсянке витамин B6 стимулирует выработку серотонина, дефицит которого приводит к бессоннице. Кроме того, овсяная каша стимулирует секрецию мелатонина - гормона сна.



