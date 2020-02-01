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Леди
Красота и здоровье
1 февраля 20, 10:48
Чем опасно частое зевание
зевание
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Многие из нас связывают частое зевание с переутомлением и недостатком сна

Многие из нас связывают частое зевание с переутомлением и недостатком сна. Однако, не все так однозначно. Иногда зевание может быть сигналом некоторых серьезных болезней. Об этом передает newsyou.info.

Отметим, медики считают нормой, если человек зевает примерно 7-23 раза в сутки. Зевание говорит о том, что вы устали и ваша сердечно-сосудистая система нуждается в отдыхе. Плюс, зевание помогает обновить воздух в легких и охладить головной мозг.

Слишком частое зевание может указывать на разные физиологические проблемы. Например, частая зевота может быть проявлением ожирения, при котором нарушается работа эндокринной системы и дестабилизируется гормональный фон. При таких изменениях наблюдается слабость и сонливость. Лишний вес, кроме того, сам по себе создает повышенное давление на грудную клетку.

Иногда причиной частого зевания являются проблемы с ментальным здоровьем. Депрессивные и тревожные расстройства, например. В этом случае помогают специализированные препараты, однако причиной зевоты могут становиться и они (в частности, в медицинской литературе описаны такие эффекты от антидепрессантов). Частое зевание может быть связано с острым нарушением мозгового кровообращения - вплоть до инсульта.

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