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Леди
Красота и здоровье
4 февраля 20, 11:45
Защита от старческого слабоумия: напитки и продукты
чай
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Одна чашка черного чая или пол бокала вина каждый вечер наполовину уменьшают риск старческого слабоумия. В этом также помогут кале и брокколи.
Чёрный чай и красное вино в комбинации с капустой кале уменьшают риск болезни Альцгеймера, как показало исследование. Эти напитки и продукты богаты флавонолами, а они укрепляют здоровье мозга.

Исследователи из Rush University в Чикаго наблюдали более чем за 900 пожилыми людьми в течение 12 лет. Все подробно рассказывали о питании. Было установлено, что употреблявшие самое большое количество флавонолов (эквивалент ежедневной чашки черного чая), наполовину реже заболевали болезнью Альцгеймера.

К другим ценным продуктам питания можно отнести горох, оливковое масло, апельсины и брокколи. Независимые эксперты полагают, что людям не нужно теперь резко изменять питание, так как полученные в ходе исследования результаты не являются окончательными. И для их подтверждения нужно провести дополнительные исследования. Но уже приятно признать то, что употребление фруктов и овощей, а также чая теоретически может стать доступным способом профилактики старческого слабоумия.

Во многих странах мира в последние десятилетия увеличилась средняя продолжительность жизни. С одной стороны, это приятный факт, с другой стороны, растет и количество жертв старческого слабоумия. Поэтому для человека становится более важно не только лучше понимать причины и механизмы развития неизлечимой болезни, но и то, какими способами можно от неё защищаться, и как уменьшить опасность развития коварного недуга. Результаты исследования публикуют в Neurology.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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