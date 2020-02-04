Защита от старческого слабоумия: напитки и продукты

Чёрный чай и красное вино в комбинации с капустой кале уменьшают риск болезни Альцгеймера, как показало исследование. Эти напитки и продукты богаты флавонолами, а они укрепляют здоровье мозга.





Исследователи из Rush University в Чикаго наблюдали более чем за 900 пожилыми людьми в течение 12 лет. Все подробно рассказывали о питании. Было установлено, что употреблявшие самое большое количество флавонолов (эквивалент ежедневной чашки черного чая), наполовину реже заболевали болезнью Альцгеймера.





К другим ценным продуктам питания можно отнести горох, оливковое масло, апельсины и брокколи. Независимые эксперты полагают, что людям не нужно теперь резко изменять питание, так как полученные в ходе исследования результаты не являются окончательными. И для их подтверждения нужно провести дополнительные исследования. Но уже приятно признать то, что употребление фруктов и овощей, а также чая теоретически может стать доступным способом профилактики старческого слабоумия.





Во многих странах мира в последние десятилетия увеличилась средняя продолжительность жизни. С одной стороны, это приятный факт, с другой стороны, растет и количество жертв старческого слабоумия. Поэтому для человека становится более важно не только лучше понимать причины и механизмы развития неизлечимой болезни, но и то, какими способами можно от неё защищаться, и как уменьшить опасность развития коварного недуга. Результаты исследования публикуют в Neurology.



