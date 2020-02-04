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Леди
Красота и здоровье
4 февраля 20, 12:06
Какие продукты обеспечивают долголетие
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Рацион питания - важная составляющая для здоровья нашего организма

Рацион питания - важная составляющая для здоровья нашего организма. Специалисты назвали список продуктов, которые обеспечивают долголетие и сохраняют здоровье до преклонного возраста. На первом месте среди них оказался фундук. Об этом сообщает newsyou.info.

Орехи содержат большое количество ненасыщенных жиров, которые быстро усваиваются, но не остаются в организме в виде отложений. Они поддерживают функционирование мозга и всех клеток, замедляя их старение. Фундук также является альтернативным источником ненасыщенных жиров и белка для вегетарианцев.

На втором месте среди продуктов, обеспечивающих долголетие, разместился лосось. Данная рыба способствует стабильной работе сердца. Также в перечень вошли листовые овощи, среди которых щавель, руккола, мангольд, брокколи и другие. Все они богаты на фолиевую кислоту, которая ускоряет обмен веществ и омолаживает организм.

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Молочные продукты позволяют защитить кости от разрушения с годами. Специалисты также рекомендуют употреблять помидоры, богатые антиоксидантами. Крупа киноа обладает полезными свойствами для сердца и кровеносной системы. Рекомендуется периодически включать в рацион горький шоколад, стабилизирующий уровень холестерина в крови. Важно, чтобы в продукте было как можно меньше сахара.

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Ранее медики объяснили, почему нельзя есть много фруктов на ночь. А вот этот напиток употреблять очень даже полезно и даже рекомендуется.

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