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Леди
Красота и здоровье
7 февраля 20, 13:07
Вкусные продукты для укрепления костной системы
лосось
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Основными компонентами в продуктах являются кальций и витамин D.
Йогурт

В продукте необходимое для костной системы витамина D. Одна чашка йогурта поможет получить дневную норму кальция. Но надо тщательно относится к выбору продукта, чтобы действительно помочь костям.

Молоко

Кальция много в данном продукте – 30% от суточной нормы есть в стакане молока. Желательно выпивать по три стакана в день, а если не получается, можно добавлять его в различные блюда.

Сыр

Сыр калорийный и жирный продукт, но он важен для костной системы. В них немало витамина D, который позволить удовлетворить дневную норму.

Лосось

Большинство людей знают лосось как источник нужных для сердца омега-3 жирных кислот. Есть его надо для костной системы.

Шпинат

Зелень поможет укрепить кости – ешьте шпинат. В одной чашке продукта содержится 25% нормы клетчатки, кальция, железа и витамина A.

Тунец

В рыбе немало нужных компонентов для укрепления костной системы. Поэтому стоит включить продукт в рацион.

Капуста

Речь идёт о листовой капусте. Важные вещества для укрепления костей помогут добиться необходимой цели.

Апельсиновый сок

Если кажется, что это никчёмный продукт, глубоко заблуждаетесь. Свежевыжатый сок поможет укрепить костную систему.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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