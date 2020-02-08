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Леди
Красота и здоровье
7 февраля 20, 13:39
5 безрецептурных лекарств, которые нельзя принимать вместе
лекарства
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Какие лекарства не стоит пить одновременно? Узнайте о них, чтобы уберечь своё здоровье от проблем.
Вы можете купить лекарства, отпускаемые без рецепта, но они по-прежнему сопряжены с риском, особенно если вы принимаете их с другими.

Тайленол и мультисимптомные лекарства от простуды

Парацетамол может быть классифицирован как обезболивающее средство на одной упаковке лекарства и жаропонижающее средство на другой, но это одно и то же. Если в день вы будете принимать более 4 г, это может привести к проблемам с печенью.

Любая комбинация ибупрофена, напроксена и аспирина

Принимайте один препарат за раз. Использование более одного повышает риск побочных эффектов: от лёгкой тошноты до сильного желудочно-кишечного кровотечения.

Антигистаминные препараты и лекарства от укачивания

Соблюдайте осторожность при сочетании антигистаминных лекарств от аллергии, таких как Бенадрил, со средствами против тошноты, такими как драмамин. Они могут усилить сонливость.

Противодиарейные лекарства и добавки с кальцием

Не принимайте добавки с кальцием, пока не решите проблемы с кишечником. Сочетание кальция с антидиарейным препаратом может привести к усугублению проблемы.

Зверобой и противокашлевое средство Декстрометорфан

Травяные добавки зверобоя помогают облегчить беспокойство и депрессию. Декстрометорфан, средство от кашля, не стоит сочетать с этой травой, так как это может вызвать опасное состояние, называемое серотониновым синдромом. Слишком большое количество нейротрансмиттера накапливается в вашей системе, вызывая потоотделение, помутнение и дискомфорт, проблемы с контролем движений, а в редких случаях даже смерть.

Источник: https://womanel.com/
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