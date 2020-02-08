5 безрецептурных лекарств, которые нельзя принимать вместе

Вы можете купить лекарства, отпускаемые без рецепта, но они по-прежнему сопряжены с риском, особенно если вы принимаете их с другими.





Тайленол и мультисимптомные лекарства от простуды





Парацетамол может быть классифицирован как обезболивающее средство на одной упаковке лекарства и жаропонижающее средство на другой, но это одно и то же. Если в день вы будете принимать более 4 г, это может привести к проблемам с печенью.





Любая комбинация ибупрофена, напроксена и аспирина





Принимайте один препарат за раз. Использование более одного повышает риск побочных эффектов: от лёгкой тошноты до сильного желудочно-кишечного кровотечения.





Антигистаминные препараты и лекарства от укачивания





Соблюдайте осторожность при сочетании антигистаминных лекарств от аллергии, таких как Бенадрил, со средствами против тошноты, такими как драмамин. Они могут усилить сонливость.





Противодиарейные лекарства и добавки с кальцием





Не принимайте добавки с кальцием, пока не решите проблемы с кишечником. Сочетание кальция с антидиарейным препаратом может привести к усугублению проблемы.





Зверобой и противокашлевое средство Декстрометорфан





Травяные добавки зверобоя помогают облегчить беспокойство и депрессию. Декстрометорфан, средство от кашля, не стоит сочетать с этой травой, так как это может вызвать опасное состояние, называемое серотониновым синдромом. Слишком большое количество нейротрансмиттера накапливается в вашей системе, вызывая потоотделение, помутнение и дискомфорт, проблемы с контролем движений, а в редких случаях даже смерть.





Источник: https://womanel.com/