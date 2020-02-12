Как выбирать настоящее вино и как правильно его употреблять?

Таким образом, данный благородный напиток может быть только алкогольным.





Безалкогольное вино, как порошковый чай, сок или молоко, – название похоже, но на этом сходство заканчивается.





Популярное вино

Самыми популярными считаются красные и белые вина.





Красное вино – алкогольный напиток, приготовленный из темного винограда. Цветом вино обязано именно кожуре ягоды, которая содержит антоцианы – красящие пигменты. Вполне очевидно, что мякоть чаще всего не имеет ярко выраженного цвета. По сути, это бледный цвет с зеленоватыми оттенками. Редко встречаются сорта ягоды с мякотью насыщенного цвета. Во Франции такое явление называют teinturier. К таким особенным сортам можно причислить саперави. В переводе с грузинского – “краска”.





Белое вино – алкогольный напиток из светлого винограда. Также возможно приготовление из темных сортов винограда, которым не дали пропитаться цветом из кожицы. Такой эффект достигается благодаря очень бережному отжиму. При производстве шампанского существует понятие “блан де нуар”. Такой термин используют для маркировки белого игристого вина, произведенного из темного сорта винограда. В Украине говорят, что лучшее белое сухое вино производит Villa Krim.





Порошковые «вина»

Востребованность вин привела к тому, что некоторые производители пускают в ход сырье не предназначенное для приготовления настоящего вина.





Процесс элементарен: выбракованное сусло выпаривается и перетирается до порошкового состояния. Перед разлитием в бутылки к нему добавляется ароматизатор, наливаются вода со спиртом – и можно клеить этикетку.





В прямом смысле слова вином это называть нельзя, но называют! Самые честные производители пишут на этикетках «специальное вино» или «винный напиток», но таких не слишком много. Собственно, вреда он нанесет не больше, чем натуральное вино. Однако замечательного послевкусия искусственные вина не имеют, а похмелье от них гарантировано – и довольно тяжелое.





Причем по вкусу они очень близки к натуральным. Говорят, что отличить «порошок» от настоящего вина не могут даже профессиональные сомелье. На наш взгляд, это байка: если уж человек в состоянии с одного глотка определить год созревания винограда, а то и местность, где он произрастал, то уж отсутствие букета заметить он в состоянии.





Если вы хотите быть застрахованы от искусственных напитков, избегайте сладких вин. Сухие и полусухие из концентратов точно не делаются. Не бывают порошковыми и марочные вина, так что при их покупке останется только убедиться, что они не фальсифицированы.





Культура пития

Вино – напиток благородный. Чтобы получать от него максимум удовольствия, к употреблению вина нужно подходить грамотно.





Прежде всего, все вина, кроме игристых, перед употреблением должны «подышать». Это не снобизм, а ключевое правило: за время, пока бутылка постоит открытой, из нее уйдет застоявшийся воздух, а вино откроется во всем богатстве своего аромата. Для красных вин и вовсе рекомендована декантация – переливание напитка в специальный графин. Этот процесс активнее насыщает вино кислородом и заодно избавляет от вероятности попадания осадка в бокалы.





Не менее важен подбор бокалов. Они должны быть прозрачными, из тонкого стекла и без утолщенного края. Тогда губы будут полнее ощущать температуру напитка, а он станет сразу же попадать на язык. Красные и сухие вина пьются из высоких, зауженных кверху бокалов. Шампанское и прочие игристые вина – из узких фужеров, способствующих сохранению игристости. Мало того, желательно, чтобы ножка у фужеров была полая. Полусладкие вина наливаются в более широкие бокалы, а ликерные и десертные – в конические рюмки.





Наливать вино до верху – дурной тон и издевательство над напитком. Красные вина допустимо наливать до двух третей объема, белые – до , хотя оптимумом считается половина бокала.





Доставшаяся в наследство от Советского Союза привычка убирать бутылки в холодильник может «убить» вкус самого изысканного вина. Для белого и розового вина еще допустимо незначительное охлаждение, градусов до 8 по Цельсию.





Красные же сорта пьются теплыми. Некоторые, для лучшего вкусового раскрытия, даже подогревают. Особенно актуально это для старых элитных вин. Впрочем, запоминать температурные режимы не обязательно: всякий уважающий себя производитель указывает на этикетке рекомендуемые при употреблении градусы.





Вино, в отличие от прочих алкогольных напитков, не пьется без «сопровождения». Причем оно выступает не вульгарной «закусью», а становится полноправным партнером. Классическое определение «белое к рыбе, красное к мясу» вовсе не обязательно соблюдать. Не голодны – подайте на стол что-нибудь легкое, но не оставляйте вино в гордом одиночестве.





Сыр гармонирует практически со всеми винами. То же можно сказать об оливках и сухих крекерах. А вот цитрусы подавать к вину не стоит: они забьют и аромат, и вкус напитка.





Кстати, с закусками очень интересно экспериментировать. К примеру, совсем недавно повара с сомелье пришли к выводу, что луковые кольца чуть ли не идеально сочетаются с шампанским.



