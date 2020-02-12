Что есть перед тренировкой

Правильное питание жизненно важно для общего состояния здоровья, а еда перед тренировкой может помочь организму достичь пика активности, быстрее восстановиться. Это позволит минимизировать повреждение мышц, если вы работаете с весом.





Углеводы





Пищу, богатую углеводами, рекомендуется есть людям, которые сосредоточены на наращивании силы, мышечной массы, или хотят, чтобы занятия были короткими и интенсивными.





Лучшие продукты, в качестве источника углеводов: овсянка, тост из цельного зерна, бурый рис, банан.





Белки





Было обнаружено,что потребление белка, как отдельно, так и в сочетании с углеводами, обеспечивает лучший анаболический ответ, приводящий к росту мышц и улучшению восстановления.





Регулярное употребление белка перед тренировкой может привести к увеличению мышечной массы и силовых показателей. Исследования показывают, что белковые продукты помогает организму продолжать сжигать жир в течение 24 часов после тренировки.





Лучшие продукты, богатые белком: рыба, брокколи, бобовые, нежирный творог, йогурт, белое мясо птицы.





Жиры





Жир используется организмом для подпитки, когда важна длительность тренировок с интенсивностью от умеренной до низкой. Думайте об этом как о медленно горящем источнике энергии.





Полезные для здоровья жиры содержатся в орехах, авокадо и яйцах.





Независимо от того, что вы едите перед тренировкой, помните о достаточном употреблении воды до, во время и после тренировки.



