Лечим пародонтоз в домашних условиях

Главное его коварство заключено в том, что на начальном этапе он практически никак себя не выявляет. Обычно неприятные ощущения приходят гораздо позднее, когда разрушительный процесс костной ткани уже запущен, появились проблемы с деснами или зубами. Как результат — упущено ценное время, которое можно было бы использовать во благо, для предотвращения развития пародонтоза и исключения его последствий.
Кроме того, лечить пародонтоз можно весьма эффективно и самостоятельно, главное — поставить верный диагноз. Так чем лечить пародонтоз в домашних условиях, какие методы наиболее действенны?
Устранение причин пародонтоза
Первым этапом в борьбе с пародонтозом является устранение причин его возникновения. Провоцировать развитие этого стоматологического заболевания могут такие факторы:
— недостаточная гигиена ротовой полости (зубная паста, зубной порошок, зубная нить, ополаскиватели или хотя бы жевательная резинка после приема пищи обязательны);
— зубной налет, зубной камень (надо регулярно от них избавляться);
— игнорирование стоматологических проблем (прием у стоматолога раз в полгода — это непреложное правило!);
— снижение иммунитета; генетическая предрасположенность;
— болезни внутренних органов.Конечно, не все возможно исправить, но то, что под силу, сделать нужно обязательно.
Лечение пародонтоза в домашних условиях
Пародонтоз можно лечить дома самостоятельно в таких направлениях:
— лечение с применением традиционных медицинских препаратов.
— использование богатого арсенала методов народной медицины.
— гомеопатические препараты.
— витаминные и минеральные добавки.
Лекарственные препараты для борьбы с пародонтозом в домашних условиях
Зубная паста от пародонтоза, в состав которой входят природные травяные компоненты (ромашка, крапива, шалфей, зверобой и др.) и медицинские компоненты: для борьбы с зубным камнем — тетрапирофосфат калия; для снижения порога чувствительности зубов — цитрат натрия, нитрат калия, хлорид стронция.
Мази, гели и бальзамы на основе гепарина, лидокаина, прополиса и других активных веществ, обладающих противовоспалительными, обезболивающими, антисептическими и антимикробными свойствами: «Холисал», «Метрогил Дента», «Камистад», «Асепта».Аэрозоль «Гексорал». Его противомикробное действие отлично подходит не только для лечения болезней горла, но и при пародонтите.
Полоскания для полости рта «Лесной бальзам», «Зеленая аптека», «Колгейт» и др.
Гидроперит. Полоскать рот раствором (1 таблетка на 1 стакан воды — растворить).
Лечение пародонтоза народными средствами
Народная медицина предлагает огромнейший выбор препаратов и способов для лечения пародонтоза, поэтому подобрать оптимальные для себя рецепты не составит особого труда.
Вот лишь некоторые, наиболее популярные и эффективные.
- Квашеная капуста. Надо медленно и долго жевать капусту, а соком полоскать зубы.
- Соль (обычная кухонная или морская). Массаж десен мелкой солью или крепким солевым раствором. Можно комбинировать с содой пищевой.
- Настой аира: 0,5 стакана сушеных корней аира плюс 0,5 л водки настоять и полоскать рот.
- Настой прополиса: 20 г прополиса плюс 0,5 л водки настоять и полоскать рот.
- Подорожник. Летом нужно два-три раза в день жевать свежесорванные листья подорожника.
- Отвары трав для полоскания: ромашка, кора дуба, кровохлебка, календула, зверобой и т.д.
- Перекись водорода. Полоскать зубы и делать массаж десен.
Гомеопатия средства в борьбе с пародонтозом
Действие гомеопатии рассчитано на устранение таких неприятных симптомов пародонтоза, как:
расшатанность зубов;
кровоточивость или рыхлость десен;
повышенное слюноотделение;
неприятный запах изо рта.
Гомеопатические препараты подбираются индивидуально, но есть несколько видов, которые можно свободно (без рецепта врача) купить в аптеке:
«Ацидум нитрикум 6»;
«Фосфор 6»;"
Йодиум 6";
«Натриум карбоникум 6»;
«Силицея 6».
Витамины при пародонтозе
Можно использовать любой витаминно-минеральный комплекс, но желательно, чтобы там присутствовали такие компоненты:
витамин В1, В6, В12, С, А, Е;
фолиевая кислота;
бета-каротин;
кверцетин;
цинк, кальций, селен.
Профилактика пародонтоза
Пародонтоз — это такое заболевание, которое проще предотвратить, чем лечить. Поэтому стоит придерживаться нескольких несложных правил, тем более, что эти меры помогут избежать и других стоматологических проблем.
Зубная щетка. Есть специальные щетки для борьбы с проблемой пародонтоза, которые предназначены еще и для массажа десен. Правильная щетка должна состоять из мягких ворсин. Кстати, каждые 3-6 месяцев щетку необходимо менять.
Зубная паста. Подберите специальную пасту, которая включает натуральные ингредиенты, без абразивных частиц.
Массаж десен — улучшает кровообращение. Можно использовать специальные гели или масла (эфирные, растительные, например, облепиховое или пихтовое). Массаж можно делать пальцами или при помощи ирригатора (прибор для очищения десневых карманов и межзубных промежутков).
Полоскание полости рта. Можно купить готовые настойки или приготовить самостоятельно, и после каждого приема пищи или даже простого перекуса полоскать зубы.
Рацион питания. Играет немаловажную роль. По возможности стоит исключить сладости и газированные напитки. При пародонтозе очень помогают кисломолочные продукты, потому что в них содержится много кальция. Стоит побольше жевать твердой пищи, свежих овощей, фруктов, откусывая маленькие кусочки и тщательно их пережевывая (прекрасный массаж десен и природный очиститель зубных отложений!).
Прием у стоматолога
При любых изменениях зубов или дискомфорте в ротовой полости стоит проконсультироваться со стоматологом или пародонтологом. Нельзя самостоятельно ставить себе диагноз и уж тем более заниматься самолечением. Только врач после осмотра вынесет окончательный вердикт и поможет определиться с методами лечения в домашних условиях.
К тому же, желательно навещать стоматолога для коррекции лечебных процедур и наблюдений: есть ли положительные сдвиги, продолжать ли процедуры и дальше, вводить ли новые препараты и т.д.
Источник: budtezdorovy.net