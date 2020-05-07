Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.05
USD
26.87
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
6 мая 20, 23:09
Лечим пародонтоз в домашних условиях
зубы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Одним из неприятнейших стоматологических проблем и врагом открытой красивой улыбки является пародонтоз.
Главное его коварство заключено в том, что на начальном этапе он практически никак себя не выявляет. Обычно неприятные ощущения приходят гораздо позднее, когда разрушительный процесс костной ткани уже запущен, появились проблемы с деснами или зубами. Как результат — упущено ценное время, которое можно было бы использовать во благо, для предотвращения развития пародонтоза и исключения его последствий. 

Кроме того, лечить пародонтоз можно весьма эффективно и самостоятельно, главное — поставить верный диагноз. Так чем лечить пародонтоз в домашних условиях, какие методы наиболее действенны?

Устранение причин пародонтоза



Первым этапом в борьбе с пародонтозом является устранение причин его возникновения. Провоцировать развитие этого стоматологического заболевания могут такие факторы:
— недостаточная гигиена ротовой полости (зубная паста, зубной порошок, зубная нить, ополаскиватели или хотя бы жевательная резинка после приема пищи обязательны);
— зубной налет, зубной камень (надо регулярно от них избавляться);
— игнорирование стоматологических проблем (прием у стоматолога раз в полгода — это непреложное правило!);
— снижение иммунитета; генетическая предрасположенность;
— болезни внутренних органов.Конечно, не все возможно исправить, но то, что под силу, сделать нужно обязательно.

Лечение пародонтоза в домашних условиях

Пародонтоз можно лечить дома самостоятельно в таких направлениях:

— лечение с применением традиционных медицинских препаратов.
— использование богатого арсенала методов народной медицины.
— гомеопатические препараты.
— витаминные и минеральные добавки.

Лекарственные препараты для борьбы с пародонтозом в домашних условиях

Зубная паста от пародонтоза, в состав которой входят природные травяные компоненты (ромашка, крапива, шалфей, зверобой и др.) и медицинские компоненты: для борьбы с зубным камнем — тетрапирофосфат калия; для снижения порога чувствительности зубов — цитрат натрия, нитрат калия, хлорид стронция.

Мази, гели и бальзамы на основе гепарина, лидокаина, прополиса и других активных веществ, обладающих противовоспалительными, обезболивающими, антисептическими и антимикробными свойствами: «Холисал», «Метрогил Дента», «Камистад», «Асепта».Аэрозоль «Гексорал». Его противомикробное действие отлично подходит не только для лечения болезней горла, но и при пародонтите.

Полоскания для полости рта «Лесной бальзам», «Зеленая аптека», «Колгейт» и др.

Гидроперит. Полоскать рот раствором (1 таблетка на 1 стакан воды — растворить).

Лечение пародонтоза народными средствами

Народная медицина предлагает огромнейший выбор препаратов и способов для лечения пародонтоза, поэтому подобрать оптимальные для себя рецепты не составит особого труда.

Вот лишь некоторые, наиболее популярные и эффективные.

- Квашеная капуста. Надо медленно и долго жевать капусту, а соком полоскать зубы.
- Соль (обычная кухонная или морская). Массаж десен мелкой солью или крепким солевым раствором. Можно комбинировать с содой пищевой.
- Настой аира: 0,5 стакана сушеных корней аира плюс 0,5 л водки настоять и полоскать рот.
- Настой прополиса: 20 г прополиса плюс 0,5 л водки настоять и полоскать рот.
- Подорожник. Летом нужно два-три раза в день жевать свежесорванные листья подорожника.
- Отвары трав для полоскания: ромашка, кора дуба, кровохлебка, календула, зверобой и т.д.
- Перекись водорода. Полоскать зубы и делать массаж десен.

Гомеопатия средства в борьбе с пародонтозом

Действие гомеопатии рассчитано на устранение таких неприятных симптомов пародонтоза, как:

расшатанность зубов;
кровоточивость или рыхлость десен;
повышенное слюноотделение;
неприятный запах изо рта.



Гомеопатические препараты подбираются индивидуально, но есть несколько видов, которые можно свободно (без рецепта врача) купить в аптеке:

«Ацидум нитрикум 6»;
«Фосфор 6»;"
Йодиум 6";
«Натриум карбоникум 6»;
«Силицея 6».

Витамины при пародонтозе

Можно использовать любой витаминно-минеральный комплекс, но желательно, чтобы там присутствовали такие компоненты:
витамин В1, В6, В12, С, А, Е;
фолиевая кислота;
бета-каротин;
кверцетин;
цинк, кальций, селен.

Профилактика пародонтоза

Пародонтоз — это такое заболевание, которое проще предотвратить, чем лечить. Поэтому стоит придерживаться нескольких несложных правил, тем более, что эти меры помогут избежать и других стоматологических проблем.

Зубная щетка. Есть специальные щетки для борьбы с проблемой пародонтоза, которые предназначены еще и для массажа десен. Правильная щетка должна состоять из мягких ворсин. Кстати, каждые 3-6 месяцев щетку необходимо менять.

Зубная паста. Подберите специальную пасту, которая включает натуральные ингредиенты, без абразивных частиц.

Массаж десен — улучшает кровообращение. Можно использовать специальные гели или масла (эфирные, растительные, например, облепиховое или пихтовое). Массаж можно делать пальцами или при помощи ирригатора (прибор для очищения десневых карманов и межзубных промежутков).

Полоскание полости рта. Можно купить готовые настойки или приготовить самостоятельно, и после каждого приема пищи или даже простого перекуса полоскать зубы.

Рацион питания. Играет немаловажную роль. По возможности стоит исключить сладости и газированные напитки. При пародонтозе очень помогают кисломолочные продукты, потому что в них содержится много кальция. Стоит побольше жевать твердой пищи, свежих овощей, фруктов, откусывая маленькие кусочки и тщательно их пережевывая (прекрасный массаж десен и природный очиститель зубных отложений!).

Прием у стоматолога

При любых изменениях зубов или дискомфорте в ротовой полости стоит проконсультироваться со стоматологом или пародонтологом. Нельзя самостоятельно ставить себе диагноз и уж тем более заниматься самолечением. Только врач после осмотра вынесет окончательный вердикт и поможет определиться с методами лечения в домашних условиях.

К тому же, желательно навещать стоматолога для коррекции лечебных процедур и наблюдений: есть ли положительные сдвиги, продолжать ли процедуры и дальше, вводить ли новые препараты и т.д.

Источник: budtezdorovy.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Масса полезных веществ: чем так хорош барбарис
noimageВся правда о продуктах с отрицательной калорийностью
noimageПолезные свойства морской соли
noimageНапиток, который является опасным при коронавирусе
Лента новостей