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Леди
Красота и здоровье
11 апреля 20, 10:21
Повседневные привычки, которые разрушают наши зубы
зубы
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Есть привычки, которые способствуют поддержанию здоровья, а есть те, которые приближают наш визит к врачу.
Последние мы весьма легко приобретаем, однако и результат ощущаем достаточно быстро. Какие повседневные действия могут спровоцировать проблемы с зубами? Разберемся вместе.

Враг №1 – зубочистки

Неправильное использование зубочисток может спровоцировать целый комплекс проблем в ротовой полости. Вместе с тем, согласно статистике, только 2 человека из 10 умеют правильно ими пользоваться – так, чтобы не нанести вреда зубам и деснам.

Если после еды остатки пищи застряли между зубов, то для начала лучше прополоскать рот. Когда такой возможности нет или этот способ не помог, аккуратно введите зубочистку между зубами под углом 45 градусов. Движения должны быть сдержанными, от десны вверх.

Одновременный прием холодной и горячей еды

Чтобы предотвратить появление трещин на зубной эмали, не следует запивать горячую пищу холодными напитками и наоборот. 

Чистка семечек зубами

Чистить семечки нужно руками. Если делать это при помощи зубов, то на зубной эмали очень быстро образуются микротрещины, а затем и кариес. Кроме того, в результате такого удовольствия передние зубы стачиваются.

Пристрастие к сладкой и соленой еде

Избыток сахара и соли в ротовой полости создает благоприятную почву для развития кариозного процесса.

Курение

Эта привычка оказывает негативное влияние не только на зубы, но на всю ротовую полость и организм в целом. Под воздействием никотина, табачных смол и продуктов горения эмаль приобретает желтый цвет. Доказано, что у курильщиков разрушение зубов происходит значительно быстрее, поскольку даже незначительные трещины провоцируют кариес. Однако самое страшное то, что курение вызывает рак горла, губ, слизистой оболочки рта.

Источник: https://rz.com.ua/
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