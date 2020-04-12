Напиток, который поможет эффективно очистить печень

Как известно, печень в организме человека выполняет более чем 500 функций и все они жизненноважные. Именно поэтому об этом органе нужно заботится и беречь его.





Стоит отметить, что негативно воздействовать на печень и спровоцировать болезнь могут не только алкоголь и неправильное питание, на это также влияет лишний вес, медикаменты, бытовая химия и даже экология.





По этой причине очень важно очищать орган от вредных токсинов. В этом вам помогут самые простые продукты: вода и изюм.





Такой напиток достаточно употреблять раз в месяц на протяжении одной недели по утрам. Конечно же, для эффективного очищения печени нужно будет следить и за своим рационом.





Специалисты советуют уменьшить потребление жирных кислот и избегать алкоголя во время этого процесса.





Как приготовить изюм, чтобы очистить печень:





Выберите на рынке немного хорошего черного изюма (изюм из красного винограда). Именно темные сорта винограда меньше всего подвергаются химической обработке.





Если у вас есть возможность в осенний период самостоятельно сушить изюм, этот вариант будет идеальным, поскольку вы будете уверены в качестве продукта.





Когда у нас уже есть хороший изюм, берем чистую питьевую воду - 3 стакана, и выливаем в кастрюлю, затем добавьте чашку черного изюма.





Отварите изюм в течение 2 минут и оставьте настаиваться в течение 24 часов. Напиток готов, выпивайте по стакану в день, лучше с утра.





Вы можете пить этот напиток горячим, теплым или холодным, в зависимости от того, как вам нравится.





Почему изюм?





В ягодах изюма содержатся антиоксиданты, а также витамины: А, В1, В2, В5, С, Н, К, Е и минералы: калий, бор, железо, фосфор, кальций, магний, натрий.





Черный изюм способен не только очистить печень, но и укрепить мышцу сердца, улучшить состав крови, нормализовать работу почек, уменьшить отеки, усилить иммунитет, улучшить состояние кожи.





Важно: если у вас есть хронические болезни, аллергии, перед употреблением такого напитка проконсультируйтесь с врачом.



