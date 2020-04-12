Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.65
USD
27.09
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
11 апреля 20, 10:23
Напиток, который поможет эффективно очистить печень
печень
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вы можете пить его горячим, теплым или холодным.
Как известно, печень в организме человека выполняет более чем 500 функций и все они жизненноважные. Именно поэтому об этом органе нужно заботится и беречь его.

Стоит отметить, что негативно воздействовать на печень и спровоцировать болезнь могут не только алкоголь и неправильное питание, на это также влияет лишний вес, медикаменты, бытовая химия и даже экология.  

По этой причине очень важно очищать орган от вредных токсинов. В этом вам помогут самые простые продукты: вода и изюм.

Такой напиток достаточно употреблять раз в месяц на протяжении одной недели по утрам. Конечно же, для эффективного очищения печени нужно будет следить и за своим рационом.

Специалисты советуют уменьшить потребление жирных кислот и избегать алкоголя во время этого процесса.

Как приготовить изюм, чтобы очистить печень:

Выберите на рынке немного хорошего черного изюма (изюм из красного винограда).  Именно темные сорта винограда меньше всего подвергаются химической обработке.

Если у вас есть возможность в осенний период самостоятельно сушить изюм, этот вариант будет идеальным, поскольку вы будете уверены в качестве продукта. 

Когда у нас уже есть хороший изюм, берем чистую питьевую воду - 3 стакана, и выливаем в кастрюлю, затем  добавьте чашку черного изюма.

Отварите изюм в течение 2 минут и оставьте настаиваться в течение 24 часов. Напиток готов, выпивайте по стакану в день, лучше с утра.

Вы можете пить этот напиток горячим, теплым или холодным, в зависимости от того, как вам нравится.

Почему изюм?

В ягодах изюма содержатся антиоксиданты, а также витамины: А, В1, В2, В5, С, Н, К, Е и минералы: калий, бор, железо, фосфор, кальций, магний, натрий.

Черный изюм способен не только очистить печень, но и укрепить мышцу сердца, улучшить состав крови, нормализовать работу почек, уменьшить отеки, усилить иммунитет, улучшить состояние кожи.

Важно: если у вас есть хронические болезни, аллергии, перед употреблением такого напитка проконсультируйтесь с врачом. 

Источник: https://hyser.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Укрепляем иммунитет: полезные продукты
noimageСпорт на карантине: чем можно заменить бег
noimageКоронавирус и алкоголь: как не навредить себе
noimageКакие десерты можно есть на диете
Лента новостей