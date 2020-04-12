Надежные продукты для долголетия

Зеленый чай. Эффективно поддерживает молодость тела, защищая клетки от повреждений окислительным стрессом (его вредное влияние усиливается в возрасте после 35 лет).





"Он также содержит мощные антиоксиданты флавоноиды, блокирующие механизмы повреждения ДНК, связанные с действием токсичных химических веществ, которые вызывают старение организма", - поясняют специалисты.





Куркума. Одна из лучших среди продуктов, помогающих выглядеть моложе. Специя эффективно борется с повреждением клеток, хроническими заболеваниями и старением, поддерживает в хорошем состоянии кожу.





"Исследования показывают, что ее пигмент куркумин тормозит укорочение теломер (концевых участков ДНК), являющееся основной причиной дегенеративных заболеваний, старения", - рассказывает издание.





Овсянка. Доступный простой продукт также рекомендуется для питания после 35. Ее употребление повышает в организме уровень "гормона радости" серотонина, улучшающего общее самочувствие. Нет лучшего способа выглядеть моложе, чем чувствовать себя счастливым, подчеркивают эксперты.





Йогурт. Этот простой продукт содержит пробиотики и белок, что эффективно поддерживает молодость клеток.





Фасоль, чечевица. В их состав входят растительные незаменимые аминокислоты, удовлетворяющие потребности тела в белке, а также борющиеся с болезнями фитохимические вещества. Хотите выглядеть моложе после 35, - ешьте бобовые.





Приготовленные помидоры. После термической обработки продукт помогает организму лучше усваивать ликопин – мощный антиоксидант, защищающий кожу от повреждений, поддерживающий ее упругость.





Морковь. Простой продукт богаты витамином А, который помогает восстанавливаться поврежденным волокнам коллагена, обеспечивающего эластичность, молодость кожи. Также обычная морковка эффективна в борьбе с раком.





Шампиньоны. Грибы являются одним из немногих продуктов, содержащих витамин D, которого большинству людей не хватает. Без него организм не можете должным образом усвоить кальций – важнейший минерал для сопротивления старению.





Апельсины. Прекрасный источник витамина С, укрепляющего иммунитет, поддерживающего тело в тонусе. Их потребление стимулирует выработку организмом коллагена, делающего кожу гладкой и подтянутой.



