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Леди
Красота и здоровье
11 апреля 20, 11:17
Надежные продукты для долголетия
овсянка
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Существуют простые продукты, включая которые в питание после 35 лет, мы обретаем возможность выглядеть моложе.
Зеленый чай. Эффективно поддерживает молодость тела, защищая клетки от повреждений окислительным стрессом (его вредное влияние усиливается в возрасте после 35 лет).

"Он также содержит мощные антиоксиданты флавоноиды, блокирующие механизмы повреждения ДНК, связанные с действием токсичных химических веществ, которые вызывают старение организма", - поясняют специалисты.

Куркума. Одна из лучших среди продуктов, помогающих выглядеть моложе. Специя эффективно борется с повреждением клеток, хроническими заболеваниями и старением, поддерживает в хорошем состоянии кожу.

"Исследования показывают, что ее пигмент куркумин тормозит укорочение теломер (концевых участков ДНК), являющееся основной причиной дегенеративных заболеваний, старения", - рассказывает издание.

Овсянка. Доступный простой продукт также рекомендуется для питания после 35. Ее употребление повышает в организме уровень "гормона радости" серотонина, улучшающего общее самочувствие. Нет лучшего способа выглядеть моложе, чем чувствовать себя счастливым, подчеркивают эксперты.

Йогурт. Этот простой продукт содержит пробиотики и белок, что эффективно поддерживает молодость клеток.

Фасоль, чечевица. В их состав входят растительные незаменимые аминокислоты, удовлетворяющие потребности тела в белке, а также борющиеся с болезнями фитохимические вещества. Хотите выглядеть моложе после 35, - ешьте бобовые.

Приготовленные помидоры. После термической обработки продукт помогает организму лучше усваивать ликопин – мощный антиоксидант, защищающий кожу от повреждений, поддерживающий ее упругость.

Морковь. Простой продукт богаты витамином А, который помогает восстанавливаться поврежденным волокнам коллагена, обеспечивающего эластичность, молодость кожи. Также обычная морковка эффективна в борьбе с раком.

Шампиньоны. Грибы являются одним из немногих продуктов, содержащих витамин D, которого большинству людей не хватает. Без него организм не можете должным образом усвоить кальций – важнейший минерал для сопротивления старению.

Апельсины. Прекрасный источник витамина С, укрепляющего иммунитет, поддерживающего тело в тонусе. Их потребление стимулирует выработку организмом коллагена, делающего кожу гладкой и подтянутой.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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