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Леди
Красота и здоровье
12 апреля 20, 14:01
Коронавирус и алкоголь: как не навредить себе
виски
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Вера в то, что крепкие напитки, типа водки и виски, могут служить средством профилактики коронавируса, может пагубно повлиять на общее состояние организма.
Вынужденные каникулы и самоизоляция заставили многих снимать стресс с помощью алкоголя. По словам врачей наркологов, подобная практика может привести к алкогольной зависимости.

Кроме того, при наличии инфекционного заболевания спиртное может усугубить состояние больного.

Как утверждают медики, улучшение настроения после принятие дозы алкоголя - иллюзия. Эффект бывает не продолжительным, и человеку требуются все новые и новые порции. Вырабатывается зависимость, и трезвое состояние начинает причинять дискомфорт. Это негативно влияет на общее состояние: растет тревожность, раздражительность, появляются проблемы со сном.

При коронавирусной инфекции необходимо принимать медикаменты, а алкоголь нарушает действие лекарственных препаратов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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