Коронавирус и алкоголь: как не навредить себе

Вынужденные каникулы и самоизоляция заставили многих снимать стресс с помощью алкоголя. По словам врачей наркологов, подобная практика может привести к алкогольной зависимости.





Кроме того, при наличии инфекционного заболевания спиртное может усугубить состояние больного.





Как утверждают медики, улучшение настроения после принятие дозы алкоголя - иллюзия. Эффект бывает не продолжительным, и человеку требуются все новые и новые порции. Вырабатывается зависимость, и трезвое состояние начинает причинять дискомфорт. Это негативно влияет на общее состояние: растет тревожность, раздражительность, появляются проблемы со сном.





При коронавирусной инфекции необходимо принимать медикаменты, а алкоголь нарушает действие лекарственных препаратов.



