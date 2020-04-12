Спорт на карантине: чем можно заменить бег

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Красота и здоровье
12 апреля 20, 14:16
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При помощи этих упражнений вы ускорите сердце и тем самым запустите процесс сжигания жира в организме.
Прыжки



Начнем с простых, всем знакомых прыжков с поднятием рук. Благодаря этому упражнению вы включите в работу все тело. Исходное положение: ноги стоят ровно и прямо, руки вдоль тела. Подпрыгните, соедините ладони вверху, а ноги расширьте и приземлитесь так, чтобы ноги были на ширине плеч. Это традиционные прыжки, которые вы точно делали в школе на занятиях по физкультуре.

Подъемы на стул



Продолжаем делать упражнения с нагрузкой на ноги. Теперь вам понадобится крепкий стул. Поднимайтесь на стул и опускайтесь на пол в быстром темпе. Скорость упражнения очень влияет на результат.

Приседания



Пришло время фундаментальных упражнений: приседания. Существует много разных вариантов приседаний. Одним из самых эффективных считается вариант с прыжком. Его мы и рекомендуем делать в домашних условиях. Ноги поставьте на ширину плеч, присядьте и выпрямитесь с невысоким прыжком, сразу же вернувшись в приседание.

Планка с подтягиванием колен



Это упражнение значительно ускорит процесс сжигания жиров. Станьте в планку: ноги на ширине плеч, руки вытянуты (поставьте их чуть шире плеч). По очереди подтягивайте колени к груди. Это упражнение нужно делать быстро и активно, сохраняя ровный корпус и вытянутые руки.

Прыжки на скакалке



Если пространство в квартире позволяет, обязательно делайте это упражнение. Это хорошее завершение небольшой кардиотренировки. Можно делать как простые прыжки, так и усложненные: двойные, с перемещением ног, с подтягиванием колен.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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