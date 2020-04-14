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Леди
Красота и здоровье
14 апреля 20, 09:46
Продукт, который предотвращает сахарный диабет
шоколад
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Ученые выяснили, что регулярное употребление шоколада способно снизить риск сахарного диабета.
К такому выводу пришли специалисты из Университета Южной Австралии и Университета штата Мэн в США. Они полагают, что потребление шоколада по крайней мере раз в неделю способно снизить риск сахарного диабета в долгосрочной перспективе.

Данные выводы сделаны на основе наблюдений почти за одной тысячью людей. Из них девятьсот человек не были подвержены сахарному диабету, а сорок пять были больными данным недугом.

По результатам эксперимента были зафиксировано что те, кто ел шоколад реже одного раза в неделю, имели в два раза больший риск развития диабета по сравнению с теми, кто ел шоколад раз в неделю и больше.

Отметим, что сахарным диабетом называют группу эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

Заболевание характеризуется хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ. Характерными симптомами являются неуемная жажда, нарушение пищевого поведения, проявляющееся повышенным аппетитом. Однако эти симптомы могут быть слабо выраженными, если уровень глюкозы в крови повышено умеренно.

Источник: https://u-news.com.ua/
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