Продукт, который предотвращает сахарный диабет

К такому выводу пришли специалисты из Университета Южной Австралии и Университета штата Мэн в США. Они полагают, что потребление шоколада по крайней мере раз в неделю способно снизить риск сахарного диабета в долгосрочной перспективе.





Данные выводы сделаны на основе наблюдений почти за одной тысячью людей. Из них девятьсот человек не были подвержены сахарному диабету, а сорок пять были больными данным недугом.





По результатам эксперимента были зафиксировано что те, кто ел шоколад реже одного раза в неделю, имели в два раза больший риск развития диабета по сравнению с теми, кто ел шоколад раз в неделю и больше.





Отметим, что сахарным диабетом называют группу эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает стойкое повышение уровня глюкозы в крови.





Заболевание характеризуется хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ. Характерными симптомами являются неуемная жажда, нарушение пищевого поведения, проявляющееся повышенным аппетитом. Однако эти симптомы могут быть слабо выраженными, если уровень глюкозы в крови повышено умеренно.



