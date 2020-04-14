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Леди
Красота и здоровье
14 апреля 20, 10:25
Снижает риски заражения вирусами: волшебный продукт
ламинария
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Именно на этот доступный продукт следует обратить внимание в условиях пандемии COVID-19.
Этим продуктом оказалась морская капуста, или ламинария. Эксперты отметили, что сейчас морскую капусту не сметают с полок продуктовых магазинов. 

Ламинария способствует укреплению иммунной системы, а также антибактериального и противовирусного иммунитета. Продукт способствует и защите от сезонных простудных заболеваний. Однако специалисты напомнили, что морская капуста не является панацеей от коронавируса, а лишь снижает риск заражения.

Эксперты рекомендуют употреблять капусту в любой форме. Речь идет о консервированном продукте и даже о сухих листах в виде чипсов.

Также продукт помогает в борьбе с другим недугом – хронической усталостью. Кроме того, морская капуста является профилактическим средством против гипотиреоза – дефицита гормонов щитовидной железы.

Польза ламинарии объясняется высоким содержанием йода.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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