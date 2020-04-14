Продукты, которые можно использовать в косметических целях

Авокадо





Авокадо содержит в своем составе очень много витаминов и минералов. Регулярное употребление этого продукта оздоравливает организм и укрепляет иммунитет. Впрочем, авокадо полезен не только для приема внутрь.





Вы можете использовать его сразу в нескольких целях: для стимулирования роста волос и для избавления от мешков под глазами. В первом случае нанесите мякоть авокадо на волосы, наденьте шапочку и походите так полчаса. Затем смойте маску теплой водой. Второй вариант подразумевает нанесения кашицы из авокадо на область под глазами. Подержите маску 10-15 минут, а затем аккуратно удалите водой. Вуаля!





Оливковое масло





Оливковое масло применяется в косметологии уже давно. Оно обладает прекрасным увлажняющим эффектом и питает кожу витаминами и минералами. Подойдет оливковое масло как для лица, так и для тела. Возьмите ватный диск, смочите его в небольшом количестве оливкового масла и нанесите на лицо. Через 15–10 минут смойте масло теплой водой. На тело оливковое масло можно наносить руками. Процедура смывания та же.





Кофе





Лучше кофейного скраба еще ничего не придумали. Приготовить его в домашних условиях очень просто. Вот лишь один возможный рецепт. Смешайте 200 граммов кофе, 100 миллилитров миндального масла, 100 граммов соли и 100 граммов сахара. Сперва смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте масло. Замешайте скраб. Наносите его на распаренную кожу. Эффект вас приятно удивит!





Шампанское





Шампанскому по силам вернуть блеск вашим волосам. Помойте голову, промокните волосы полотенцем и распределите шампанское от корней до кончиков волос. Оставьте его на 5–10 минут, а затем смойте прохладной водой. И вот ваша шевелюра блестит так, как никогда еще не блестела.





Мед





Обнаружили на своих боках и ягодицах первые признаки целлюлита? Не спешите отчаиваться. Обратите внимание на натуральные средства, например, на мед. Перед ванной нанесите небольшое количество меда на проблемную область и разомните руками или с помощью специальных махровых перчаток в течение 5–10 минут. Затем смойте мед теплой водой.





Если вы совместите эту процедуру с правильным питанием и физическими нагрузками, то скоро от целлюлита не останется и следа.





Банан





Банан не только сладкий фрукт, но и полезный. Можно с его помощью укрепить здоровье, а можно стать еще красивее. Банан поможет увлажнить губы и сделать их мягкими. Для большего эффекта мякоть банан можно смешать с небольшим количеством меда. Просто оставьте такую маску на губах на 15–20 минут, а затем смойте теплой водой.





Кстати, в бананах очень много витаминов группы В, которые положительно влияют на настроение, а значит, дарят улыбку. А с искренней улыбкой каждая женщина становится еще красивее.





Клубника





Клубника поможет вам отбелить зубы. Так что если хотите блистать своей улыбкой и сводить с ума окружающих, запоминайте, что нужно делать. Промойте клубнику и разомните ее вилкой в кашицу. Нанесите получившуюся смесь на зубы и немного потрите (легонько). Вот и весь секрет.





Вы можете удивиться, как же так, ведь клубника представляет собой весьма яркую ягодку. Просто в ней содержится яблочная кислота, которая удаляет темный налет с эмали зубов.





Арбуз





Мякоть арбуза способствует омоложению и разглаживанию кожи, а также её тонизированию. Если у вас сухая кожа лица, хорошо взбейте 1 чайную чашку арбузной мякоти с половиной чашки мякоти банана. Если кожа жирная, вместо банана используется кефир. Наложите полученную маску на лицо, и по истечении 10-15 минут смойте. Если ваше лицо сгорело на солнце, вам также хорошо поможет природная косметика. Смешайте в одинаковых пропорциях мякоть арбуза и огурца, хорошо растолките и наложите на лицо. Спустя 15 минут смойте прохладной водой.



