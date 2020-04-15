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Леди
Красота и здоровье
15 апреля 20, 09:25
Чем могут быть опасны антисептики
антисептики для рук
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Антисептики — удобный и действенный способ дезинфекции рук. Особенно они стали популярны в условиях пандемии.
Однако медики предупреждают, что использование этих средств таит в себе несколько угроз.

Прежде всего активное антисептики нарушают микрофлору кожи человека, на которой в том числе живут и полезные микроорганизмы. Антисептики же без разбора убивают все. К тому же эти средства могут стать катализаторами развития аллергических реакций и глубоких кожных поражений.

Однако, самая главная проблема, к которой приводит частое применение антисептиков — развитие устойчивости к ним. То есть, бактерии и вирусы способны адаптируются к условиям постоянного обеззараживания, в следствии чего становятся невосприимчивыми и устойчивыми к компонентам, входящими в состав подобных средств. Ученые отмечают, что это проблема не частного порядка, последствия могут быть критическими для всего человечества в целом.

Источник: https://newsyou.info/
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