Простой рецепт для очищения сосудов

Имеются самые разные народные варианты средств, которые помогают очистить сосуды от холестерина и других вредных веществ.





Предлагаем вашему вниманию эффективный, простой и безопасный рецепт для очищения кровеносных сосудов. Для его приготовления вам потребуются всем знакомые ингредиенты — мед, семена укропа, корень валерианы и вода.





Вариант 1





Приготовьте в термосе очистительный настой из 2 ст. л. молотого валерианового корня, 1 стакана семян укропа, 2 стаканов меда и 1,5 л кипятка.





Настаивается средство в течение 1 суток. Очистительное лекарство следует принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды.





Лечение проводить в течение месяца, потом на полгода сделать перерыв, затем провести повторный курс.





Вариант 2





Вам потребуется 1 ст. л. укропного семени, 1 ст. л. молотого валерьянового корня, 2 ст. л. натурального меда. Все это хорошенько перемешайте и залейте 2,5 л кипятка. Настаивать средство также рекомендуется в термосе в течение суток. Принимать очистительное лекарство следует по 2 ст. л. за полчаса до еды 5 раз в сутки.





Лечение проводить в течение месяца, потом на полгода сделать перерыв, затем провести повторный курс.



