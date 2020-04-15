Как не растолстеть во время карантина

Делайте зарядку





Найдите подходящий комплекс упражнений в интернете.





Если вы не идете в тренажерный зал, значит он идет к вам. В первые 30 минут после пробуждения не поленитесь и сделайте непродолжительный комплекс упражнений. Разомните все группы мышц, начиная от шейных, и заканчивая голеностопными. Четверти часа вполне хватит для того, чтобы взбодриться, зарядится энергией на весь день и запустить обмен веществ, чтобы он был максимально активным в течение последующих часов.





Завтракайте





На завтрак подойдут продукты, богатые белком и кальцием.





Рекомендация звучит весьма банально, ведь о пользе завтрака знают все. Однако знать и делать – разные вещи. Большинство людей продолжают игнорировать утреннюю трапезу, предпочитая обходиться чашкой кофе. Иногда в комплекте с бодрящим напитком идет бутерброд или какой-нибудь десерт. Но такой подход к пище в корне неверный. Завтрак помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови, ускоряет метаболизм, насыщает желудок и отбивает желание перекусывать в течение первой половины дня. Именно поэтому трапеза после пробуждения должна войти в привычку.





Утром старайтесь употреблять продукты, которые содержат белок: они легко усваиваются и помогают быстро наесться. Это может быть омлет, отварная куриная грудка, творог с фруктами, греческий йогурт, овсяная каша и пр.





Обратите внимание: Чтобы аппетит с утра был хороший, помните, что ваш ужин должен заканчиваться за 3-4 часа до сна.





Выпивайте стакан воды натощак





Вода разгоняет метаболизм.





Еще один великолепный способ «разбудить» метаболизм – выпить сразу после пробуждения стакан воды (можно с добавлением лимона и меда). Жидкость не только активизирует желудок, но и заполнит его пространство, благодаря чему вы быстрее насытитесь за завтраком и, соответственно, меньше съедите.





Высыпайтесь





Сон должен быть крепким и полноценным.





Людям, которые работают из дома, не нужно тратить время на долгие утренние сборы и дорогу до офиса. В этом есть один огромный плюс – можно подольше понежиться в объятиях Морфея. Старайтесь не выбиваться из привычного графика и спать 7-8 часов. Помните, что от качества сна напрямую зависит состояние фигуры. Согласно результатам исследований ученых, недостаток сна провоцирует сигналы голода в мозге. Это, в свою очередь, приводит к тому, что вы переедаете.





Делайте уборку





Уборка поможет отвлечься и размять мышцы.





Найти в интернете упражнения и заниматься спортом дома вполне реально. Однако мало у кого хватает желания и силы воли для того, чтобы целенаправленно выделить несколько часов на тренировку. Тем более, большинство людей не могут организовать этот процесс в постоянных условиях, так как постоянно отвлекаются, а тренера, который будет подбадривать, рядом нет. Отличной альтернативой физической активности станет обычная уборка. Не обязательно хвататься за пылесос, швабру и отмывать весь дом. Просто сделайте перерыв в середине рабочего дня и уделите полчаса мытью кухонных шкафчиков, например, или ревизии вещей. Это позволит размять мышцы от сидячей работы и морально отдохнуть.





Не отвлекайтесь на перекусы





Бутерброд в качестве перекуса - плохая идея.





Пока вы дома, у вас появляется отличная возможность наладить режим питания. Старайтесь кушать в одно и то же время 3-4 раза в день. Чтобы не набрать лишний вес, необходимо избегать перекусов в виде сладкого, бутербродов и прочей не слишком полезной еды. Можно есть фрукты, низкокалорийные салаты, пить йогурты, кефир. Чтобы на протяжении дня вас не мучил голод, на завтрак и обед обязательно употребляйте медленные углеводы, например, крупы или изделия из твердых сортов пшеницы.





Не покупайте вредную пищу





Вредная пища - враз фигуры №1.





Согласитесь, очень сложно избежать соблазна съесть что-то вредное, когда кухонные шкафчики заполнены чипсами, орешками, печеньем и прочими калорийными продуктами. Поэтому лучше их не покупать, иначе шансы сорваться на «запрещенку» сводятся к нулю. Да, иногда хочется поднять настроение кусочком тортика или пиццы, но не стоит забывать, что минутное наслаждение точно отразится на фигуру, и поспособствует появлению одного-двух лишних килограммов. На случай плохого настроения, держите в холодильнике плитку горького шоколада: во-первых, он содержит гормон счастья, во-вторых, наносит минимальный ущерб фигуре, а, в-третьих, активизирует мозговую активность.





Не ешьте за компьютером





Отвлекаясь на компьютер, люди употребляет больше пищи, чем положено.





Работа на дому требует концентрации и самоорганизации. Чтобы меньше отвлекаться и не тратить время зря, многие люди совмещают прием пищи с выполнением рабочих обязанностей. И все бы ничего, но во время трапезы человек должен быть полностью сосредоточен на еде. Если употреблять пищу неосознанно, отвлекаясь на внешние факторы, то можно не заметить, как съели больше еды, чем было нужно. Как результат – лишние калории и, соответственно, лишний вес.





Танцуйте





Танцы сжигают до 400 калорий в час.





Оказывается, в состоянии покоя человек тратит около 40 калорий в час, а танцуя – порядка 400 калорий. То есть, чтобы от съеденного кусочка торта не осталось ни следа, достаточно включить музыку и активно подвигаться. Если одиночная танцевальная вечеринка вас не привлекает, вызывайте тяжелую артиллерию – собирайте подруг по скайпу и отрывайтесь вместе. Да, каждая из вас будет в своей квартире, однако это не является преградой для того, чтобы отлично провести время. Такое занимательное времяпрепровождение, позволит убить сразу нескольких зайцев: сжечь лишние калории, пообщаться с близкими людьми, и немного отвлечься от грустных мыслей.





Ешьте из маленькой посуды





Маленькая посуда позволяет обмануть мозг.





Согласно результатам исследований американских диетологов, если заменить стандартную тарелку на маленькую, то можно сократить объем потребляемой пищи на 30%. А если посуда будет еще красной, то вы выиграете джек-пот – этот цвет отбивает аппетит, а значит за трапезой вы съедите гораздо меньше, чем обычно.





Никаких голодовок





Вода и хлеб не насытят должным образом.





Весь день морить себя голодом в надежде на то, что лишние калории обойдут вас стороной, – не выход из положения. Изголодавшийся организм заставит вас вечером наброситься на еду, и в результате вы съедите куда больше, чем «сэкономили» за день. Самое плохое, что съеденная пища не успеет усвоиться до того, как вы ляжете спать. Поэтому забудьте о голодовках и обязательно кушайте в течение дня. Старайтесь отдавать предпочтение белковым продуктам, пейте больше воды и зеленого чая.



