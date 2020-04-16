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Леди
Красота и здоровье
16 апреля 20, 10:22
Полезные и вредные свойства картофеля
картошка
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Принято считать, что картофель — это вредная и совершенно бесполезная еда, которая может только прибавить лишних килограммов, но это не так!
В картофеле содержится много веществ, которые полезны для организма.

Картофель является одним из крахмалистых продуктов, которые очень хорошо усваиваются организмом. Блюда из картошки быстро избавляют от голода, и заряжают энергией.

Медики отмечают следующие полезные свойства картофеля:

- включение этого продукта в рацион способствует улучшению работы сердца и сосудов. Запеченный картофель в мундире богат калием, который препятствует возникновению проблем с сердечнососудистой системой;

- восстанавливает микрофлору кишечника после отравления алкоголем и помогает избавиться от изжоги;

- сырой картофель содержит огромное количество аскорбиновой кислоты и витаминов группы В. Они оказывают благоприятное воздействие на нервную систему и укрепляют иммунитет;

- насыщает организм полезными минералами;нормализует работу печени и желудочно-кишечного тракта;

- при регулярном употреблении картофеля вы получаете достаточное количество воды и ионов.содержит аминокислоты, которые нужны для нормального функционирования организма.

Картофель низкокалорийный продукт, поэтому его можно включать в рацион тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Разумеется мы говорим о блюдах с запеченным картофелем, а не с жареным.

Кому нельзя есть картофель:

- частое употребление жареной картошки приводит к нарушению обмена веществ;

- людям, страдающим диабетом. 

В старых и зеленых клубнях содержится яд -соланин, поэтому их не стоит употреблять в пищу. В Если картофель выращивался правильно, то соланин в клубнях присутствует в виде следов и не оказывает негативного влияния на организм.

Источник: https://www.facenews.ua/
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