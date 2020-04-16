Полезные и вредные свойства картофеля

В картофеле содержится много веществ, которые полезны для организма.





Картофель является одним из крахмалистых продуктов, которые очень хорошо усваиваются организмом. Блюда из картошки быстро избавляют от голода, и заряжают энергией.





Медики отмечают следующие полезные свойства картофеля:





- включение этого продукта в рацион способствует улучшению работы сердца и сосудов. Запеченный картофель в мундире богат калием, который препятствует возникновению проблем с сердечнососудистой системой;





- восстанавливает микрофлору кишечника после отравления алкоголем и помогает избавиться от изжоги;





- сырой картофель содержит огромное количество аскорбиновой кислоты и витаминов группы В. Они оказывают благоприятное воздействие на нервную систему и укрепляют иммунитет;





- насыщает организм полезными минералами;нормализует работу печени и желудочно-кишечного тракта;





- при регулярном употреблении картофеля вы получаете достаточное количество воды и ионов.содержит аминокислоты, которые нужны для нормального функционирования организма.





Картофель низкокалорийный продукт, поэтому его можно включать в рацион тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Разумеется мы говорим о блюдах с запеченным картофелем, а не с жареным.





Кому нельзя есть картофель:





- частое употребление жареной картошки приводит к нарушению обмена веществ;





- людям, страдающим диабетом.





В старых и зеленых клубнях содержится яд -соланин, поэтому их не стоит употреблять в пищу. В Если картофель выращивался правильно, то соланин в клубнях присутствует в виде следов и не оказывает негативного влияния на организм.



