Еда, которая позволит избавиться от бессонницы

Молочная продукция. Стакан молока, кусок сыра или баночка йогурта – все это поможет вам скорее уснуть. Дуэт кальция и триптофана, содержащегося в них, содействует синтезу мелатонина. Это гормональное вещество облегчает засыпание.





Хумус. Он представляет собой пюре, оно идеально подходит для намазывания на хлеб. Хумус изготавливается из нута – турецкого гороха, который также, как и молочная продукция, содержит в своем составе триптофан. Так что это прекрасный повод, чтобы отведать хумуса вечером и забыть про бессонницу.





Миндаль. Магний, содержащийся в нем, существенно улучшает сон. Когда в организме недостаток этого микроэлемента, то вам трудно заснуть. Увеличение количества магния путем употребления миндальных орехов – это шаг в правильном направлении.





Грецкие орехи. Это следующий съедобный плод, который уменьшает проблемы с засыпанием. В этих орехах также есть триптофан, помимо этого в их составе присутствует и мелатонин. Поэтому вы получаете двойную пользу от них.





Листья салата и тушеный лук. Их лучше использовать в качестве гарнира. Салат и лук помогают справиться с инсомнией, так как в них присутствует вещество, которое делает вас спокойными. Поэтому за ужином отдайте предпочтение еде с листьями салата или тушеному луку.





Моллюски. Особенно омары и креветки имеют в своем составе триптофан. Если вы не хотите есть листья салата за ужином, то попробуйте вместо них отведать немного моллюсков.





Капуста или шпинат. Оба овоща богаты кальцием, с помощью которого в организме вырабатываются вещества, помогающие быстрее заснуть. А также вы можете использовать их в своих вечерних блюдах или сделать из них полезный коктейль.





Ромашковый чай. Еще одним напитком, который приятно выпить перед сном, является успокаивающий и расслабляющий чай, приготовленный из ромашки.





Чай с маракуйей. В плодах содержится вещество, которое вызывает усталость. Вот поэтому не следует пить этот чай в течение дня. Однако в качестве вечернего напитка он идеально подходит.



