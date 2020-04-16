Как отличить сезонную аллергию от коронавируса

Такие симптомы, как кашель и насморк, могут оказаться признаками как коронвавирусной инфекции COVID-19, так и сезонной аллергии.





Симптомы сезонной аллергии включают в себя:





- насморк и заложенность носа,





- слезящиеся, зудящие, красные глаза,





- чихание,





- сухой кашель





- зуд в носу, во рту, першение горла,





- распухшая кожа под глазами,





- усталость.





По словам медиков, по этим явлениям можно заподозрить наличие COVID-19, однако пояснили они, в случае аллергии не возникает жара.





"Беспокойство по поводу насморка и кашля во время пандемии понятно, но если вы обычно страдаете от сезонной аллергии, высока вероятность того, что вы испытываете именно ее симптомы. Если состояние ухудшается, несмотря на прием лекарств от аллергии или проявляются необычные симптомы, возможно, у вас есть вирус. Но эти симптомы не обязательно указывают на COVID-19 – они также могут быть сигналами гриппа", - пояснили медработники.





Вот признаки, отличающие коронавирусную инфекцию от аллергии:





- если у вас высокая температура, это может быть признаком вирусных или бактериальных инфекций;





- усталость может быть присуща аллергии, но новый вирус одновременно вызывает боли в теле;





- при COVID-19 возможны диарея и тошнота, эти симптомы не связаны с сезонной аллергией.





Напомним, Возникшая у человека одышка является одним из "классических" симптомов заражения коронавирусом, ведущего к легочной инфекции COVID-19. Но также она может быть связана с другими патологиями.



