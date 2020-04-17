Натуральные средства для красоты ногтей

Лимонный сок





Он не только делает ногти более сияющими, но избавляет от разного рода неприглядно пятнышек. Промакивайте пальцы в особом составе из лимонного сока, уксуса и тёплой воды. Нежно втирайте его в ногти и ожидайте какое-то время, после чего можно промывать их тёплой водой. Повторяйте процедуру раз в неделю.





Детское масло





Частое использование воды высушивает ногти и делает их более хрупкими. Массажными движениями втирайте ежедневно в ногти детское масло, для того, чтобы сохранять естественное увлажнение, делать ногти более прочными и сияющими.





Оливковое масло





Добавьте несколько капель оливкового масла в чашку с тёплой водой. Промокните ногти на 5-10 минут. Втирайте массажными движениями масло в ногти и кутикулы, а затем промываете тёплой водой. Делайте это ежедневно.





Розовая вода





Наносите розовую воду на ногти каждый день для защиты естественного розового оттенка. Ополаскивайте комбинацией из лимонного сока и розовой воды для того, чтобы удалять с поверхности разные пятнышки. Делайте это трижды в неделю для достижения наилучшего эффекта.





Вазелин





Массажными движениями втирайте вазелин в ногти после приема ванны и перед отходом ко сну. Это предотвратит потерю натуральный влаги и сохранит естественный глянец ногтей.



