Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.30
USD
27.08
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
17 апреля 20, 10:42
Натуральные средства для красоты ногтей
ногти
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лак для ногтей может сделать их красивыми и сияющими, но в долгосрочной перспективе он наносит вред.
Лимонный сок

Он не только делает ногти более сияющими, но избавляет от разного рода неприглядно пятнышек. Промакивайте пальцы в особом составе из лимонного сока, уксуса и тёплой воды. Нежно втирайте его в ногти и ожидайте какое-то время, после чего можно промывать их тёплой водой. Повторяйте процедуру раз в неделю.

Детское масло

Частое использование воды высушивает ногти и делает их более хрупкими. Массажными движениями втирайте ежедневно в ногти детское масло, для того, чтобы сохранять естественное увлажнение, делать ногти более прочными и сияющими.

Оливковое масло

Добавьте несколько капель оливкового масла в чашку с тёплой водой. Промокните ногти на 5-10 минут. Втирайте массажными движениями масло в ногти и кутикулы, а затем промываете тёплой водой. Делайте это ежедневно.

Розовая вода

Наносите розовую воду на ногти каждый день для защиты естественного розового оттенка. Ополаскивайте комбинацией из лимонного сока и розовой воды для того, чтобы удалять с поверхности разные пятнышки. Делайте это трижды в неделю для достижения наилучшего эффекта.

Вазелин

Массажными движениями втирайте вазелин в ногти после приема ванны и перед отходом ко сну. Это предотвратит потерю натуральный влаги и сохранит естественный глянец ногтей.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Работа за компьютером: как избежать боли в шее и спине
noimageПравила сна и похудения во время карантина
noimageПродукты, которые вредят нашей коже
Лента новостей