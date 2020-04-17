Продукты, которые вредят нашей коже

Алкоголь





Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Эту простую истину не стоит игнорировать. Алкоголь оказывает пагубное воздействие на весь организм, включая кожу. Она теряет сияющий и нежный вид. А обезвоживание организма, которое является прямым следствием употребления алкоголя, провоцирует сухость кожи и появление морщин.





И это еще не все. Алкоголь выводит из организма витамин А, который отвечает за восстановление клеток дермы. Если подобное воздействие оказывается на организм регулярно, то это может привести к возникновению целого ряда кожных заболеваний, среди которых акне, псориаз, экзема и розацеа.





Сладости





То, что сладости не самым приятным образом влияют на наш внешний вид, известно уже давно. Сладкое — это одна из прямых причин набора лишнего веса, а также потери кожей упругости и эластичности. Если вы не хотите, чтобы ваша кожа старела, повреждалась и теряла ценный коллаген раньше времени, то постарайтесь минимизировать в своем рационе количество пищи, в состав которой входит сахар.





Белый хлеб





Белый хлеб относится к простым углеводам. Отличительная особенность продуктов этой категории заключается в том, что они обладают высоким гликемическим индексом и способствуют резкому повышению уровня сахара в крови. В результате сальные железы начинают работать активнее, а кожа теряет свой свежий и сияющий вид.





Молоко





Конечно, не следует совсем отказываться от молока. Однако знать о неприятных последствиях злоупотребления этим продуктом все же нужно. В составе молока присутствуют андрогены, которые провоцируют более активную работу сальных желез. В результате выделяется больше кожного сала, которое закупоривает поры и придает коже уставший и жирный вид.





Соль





Употребление соли также нужно значительным образом сократить. Все дело в том, что соль — это источник натрия. Если переборщить с этим продуктом, то можно стать "счастливым" обладателем отеков и темных кругов под глазами, а также заметить на своем лице все больше и больше черных точек.





Кофе и черный чай





Да-да! Если вы являетесь большим поклонником кофе или крепкого черного чая, то стоит задуматься о своих привычках и постараться заменить эти напитки на свежевыжатые соки и смузи. Почему? Напитки, в которых содержится кофеин, увеличивают уровень кортизола в крови. А это, по сути, гормон стресса. Кортизол ускоряет процессы старения кожи, обезвоживает и истончает ее.





Жирная пища





Относительно этого пункта важно уточнить один момент. Жиры бывают разные. Некоторые из них относятся к категории полезных и, напротив, должны быть в рационе каждого человека. Это красная рыба, авокадо, оливковое масло, орехи. А вот трансжиры, к которым относится жареная, копченая пища, например, фастфуд, провоцируют образование прыщей, черных точек и других кожных заболеваний.





Жирное мясо





Если вы употребляете слишком много жирного мяса, то проблемы с кожей, скорее всего, не заставят себя долго ждать. Мясо в больших количествах повышает концентрацию токсических продуктов азотистого обмена в крови. Эти вещества оказывают пагубное воздействие на ткани организма, включая кожные.





Орехи





Орехи можно и нужно употреблять регулярно. Однако следует все же быть осторожным с этим полезным продуктом. Орешки достаточно калорийны, потому что содержат в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Если есть их слишком много, то могут появиться прыщи.





Пряности





С пряностями дело обстоит примерно так же, как и с орехами. Сами по себе они очень полезны и улучшают работу всего организма в целом. Однако излишне острая и пикантная пища может стать причиной высыпаний и покраснений на коже.



