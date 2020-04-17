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Леди
Красота и здоровье
17 апреля 20, 11:00
Правила сна и похудения во время карантина
спорт
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Объявленный из-за коронавирусной пандемии режим самоизоляции подразумевает все опасности, связанные с малоподвижным образом жизни.
Держать себя в форме можно даже не выходя из дома - считает доктор меднаук Михаил Гинзбург, который поделился советами по теме с сетевым изданием Nation News.

Люди, которые соблюдают режим самоизоляции, "заедают" стресс не очень здоровой едой, а также "запивают" его алкоголем, что не способствует хорошей физической форме. Плюс, ситуация усугубляется проблемами со сном, которые часто фиксируются в условиях домашней изоляции.

Гинзбург говорит, что сохранить нормальную массу тела и решить проблемы со сном в условиях режима самоизоляции - это непростая, но вполне выполнимая задача. "Нужно понимать, что с подобными проблемами так или иначе сталкиваются многие люди, поэтому дело не только безволии и распущенности. Когда люди сидят дома, они начинают больше есть. Другая проблема - нарушения сна, которые могут негативно отражаться на фигуре даже в большей степени, чем дефицит физической активности", - объясняет Гинзбург.

Для того, чтобы преодолеть переедание и проблемы со сном, нужно в первую очередь обеспечить себе психологический комфорт. Для этого хорошо подходят ванны с ароматическими свечами. "Психологическое спокойствие, отказ от сахара, выполнение тонизирующих упражнений, а также внимание к организации сна (удобная постель, отсутствие раздражителей, отказ от гаджетов перед сном) - вот основные правила, которые помогут вам оставаться в форме на карантине", - добавил эксперт.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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