Работа за компьютером: как избежать боли в шее и спине

Неправильное положение тела при работе за компьютером, отсутствие перерывом, простых физических нагрузок, которые помогают снять напряжение в теле и руках - все это может привести к болезненным ощущениям в теле, различным невралгиям и проблемам опорно-двигательного аппарата.





Как работать за компьютером, чтобы снизить риск заболеваний и нарушений?





Разумеется, важно учитывать все: заниматься спортом (даже 15 минут йоги каждый день и 2-3 полноценных занятия в неделю могут значимо облегчить ситуацию), делать перерывы каждый час, делать небольшую разминку, ну и, разумеется, правильно сидеть за столом.





Необходимо:





- удобное кресло и стол. Кресло, подходящее по росту, с подлокотниками, удобным сидением и спинкой. Стол широкий, удобный, где можно разместить компьютер, необходимые документы и положить предплечья рук.





- Сидите ровно, ноги и тело по отношению к ногам должны быть под прямым углом (большую часть времени), шея и плечи максимально расслаблены.





- Очень желательно, чтобы монитор был на уровне глаз. С ноутбуками это обеспечить сложно. Поэтому для длительной работы все же лучше выбирать стационарный компьютер.





- Не нагибайте голову вперед слишком сильно, сознательно следите, чтобы плечи и шея были расслаблены, плечи - чуть опущены, грудная клетка открыта. Чтобы добиться этого, представьте, что вы тросиком привязаны за макушку к небу, а тело выстраивается вокруг этого гибкого троса.





- Макушка и копчик должны быть на одном уровне.



